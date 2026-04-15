A imprensa inglesa aponta um holandês como o culpado pela eliminação do Liverpool da Liga dos Campeões

O Liverpool de Arne Slot não conseguiu dar a volta por cima na noite de terça-feira, na partida de volta contra o Paris Saint-Germain pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Em Anfield, os Reds não conseguiram reverter a desvantagem de 2 a 0 da partida de ida e perderam novamente por 0 a 2. Além disso, um holandês em particular decepcionou, segundo concluem vários meios de comunicação ingleses.

O Daily Express, assim como muitos outros meios de comunicação, é bastante crítico em relação ao desempenho de Jeremie Frimpong. O lateral-direito holandês recebeu nota 5 do jornal, que observou que Frimpong não estava em ordem, principalmente na defesa.

Os outros dois titulares holandeses, Ryan Gravenberch e Virgil van Dijk, receberam uma avaliação um pouco melhor, com o veículo elogiando especialmente a atuação do capitão do Liverpool, que teve uma grande chance de abrir o placar no primeiro tempo. “Embora ainda não estivesse no seu melhor nesta temporada, o holandês parecia estar perto de sua melhor forma”, diz a conclusão.

O The Mirror também não poupa críticas ao desempenho do ex-zagueiro do Leverkusen. Ele recebe nota 4 do jornal, que classificou a atuação de Frimpong como “um dos seus piores jogos da temporada”. Em relação a Gravenberch e Van Dijk, o jornal é razoavelmente positivo. Assim, o The Mirror viu o meio-campista “crescer durante a partida” e observou que ele “teve grande influência no segundo tempo”.

Frimpong também não recebeu uma avaliação branda do GOAL. O zagueiro de 25 anos recebeu nota 3 após uma, nas palavras deles, “atuação desastrosa”. “Ele perdeu a bola repetidamente no primeiro tempo. Por isso, foi substituído no intervalo”, explicou o GOAL.

Apesar das críticas negativas, Frimpong não parece ser o único jogador a enfrentar críticas. Alexander Isak, que finalmente voltou a ser titular após uma longa recuperação de lesão, também está sendo alvo de críticas na mídia inglesa.

O Daily Express considerou que o sueco “não contribuiu em nada” nos 45 minutos em que jogou. O atacante recebeu nota 3. O Mirror foi um pouco mais brando, com nota 4, mas classificou a escolha de Slot de escalar o atacante de 26 anos como uma “decisão bizarra”.

Com esta eliminação da Liga dos Campeões, as chances de conquistar um título para Slot e companhia estão definitivamente perdidas. No entanto, Slot terá de manter a sua equipa motivada nos últimos jogos da temporada, tendo em vista a Liga dos Campeões. Os Reds estão agora em quinto lugar, com quatro pontos de vantagem sobre o Chelsea, que ocupa a sexta posição.