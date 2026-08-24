A imprensa francesa faz duras críticas à estreia de Mika Godts no Paris Saint-Germain

A imprensa francesa fez uma avaliação dura da estreia de Mika Godts pelo Paris Saint-Germain. O atacante não causou boa impressão no empate por 2 a 2 contra o Stade Rennes.

Godts chegou há duas semanas por 52 milhões de euros, vindo do Ajax. O ponta belga assinou com o PSG até meados de 2031.

O ponta-esquerda precisou começar no banco de reservas na estreia do PSG na temporada, na noite de domingo, mas pôde entrar em campo no intervalo. Ele substituiu Kvicha Kvaratskhelia.

No intervalo, os parisienses já perdiam por 2 a 0 para o Rennes, mas, com Godts e Ferran Torres em campo, a equipe conseguiu buscar o empate. O espanhol marcou duas vezes e definiu o placar final em 2 a 2.

Torres, portanto, vem sendo bastante exaltado pelos jornais franceses, já que Godts ainda não conseguiu convencer. O Foot Mercato deu nota 4 ao jogador revelado pelo KRC Genk por sua atuação.

“No primeiro toque na bola, ele já estava impedido. Jogou sem ousadia, não dificultou a vida da defesa do Rennes e desperdiçou uma chance de finalização”, concluiu o veículo.

O jornal local Le Parisien também não se convenceu. O periódico também deu nota abaixo da média a Godts (5).