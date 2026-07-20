A imprensa europeia após a conquista do título pela Espanha: “A mordida do tubarão” silencia os rufiões

A imprensa europeia comemorou a conquista da Copa do Mundo de 2026 pela seleção espanhola pela segunda vez em sua história, após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na prorrogação, em Nova York, descrevendo a conquista como uma “vitória do futebol” sobre o comportamento antidesportivo demonstrado pela seleção argentina ao longo da final disputada no domingo.

Os principais jornais concordaram que a final, apesar de sua atração no papel, apresentou um espetáculo sem brilho que terminou com a coroação da “La Roja”, que confirmou as expectativas como favorita ao título, enquanto a maior parte da cobertura se concentrou na condenação das táticas desleais e do comportamento violento dos jogadores argentinos.

O jornal espanhol “Marca” publicou a manchete com três pontos de exclamação: “Reis da história!!!”, elogiando o “herói” Ferran Torres, que marcou o único gol da vitória, ao mesmo tempo em que considerou que o resultado final reflete uma certa justiça.

Juan Ignacio García Ochoa escreveu em sua coluna: “Não se tratava apenas de conquistar a Copa do Mundo, mas de salvar o futebol”, acrescentando: “Houve um momento, em meio a essa enxurrada de artimanhas e outras táticas tortuosas da Argentina, em que a partida parecia um convite para abandonar tudo o que levou a Espanha à final, mas, felizmente, a Espanha não cedeu à tentação”.

Já o jornal madrilenho “As” aproveitou a nostalgia do passado com a manchete “Como na primeira vez” e não hesitou em dirigir uma crítica contundente à “lamentável” dupla falta de Leandro Paredes contra Éric García e Gavi, enquanto Héctor Martínez escreveu em sua coluna, em tom pessoal: “Onde estávamos em 19 de julho de 2026? Poderemos nos fazer essa pergunta daqui a alguns anos, e a resposta será: sentado diante do computador, rígido como uma tábua de madeira, sofrendo de uma febre futebolística intensa e não de uma crise alérgica”.

Na Catalunha, tomou conta a alegria com o retorno de oito jogadores do Barcelona ao clube, trazendo a Copa do Mundo, entre eles Ferran Torres, sobre quem circulavam rumores de saída há semanas e que volta como campeão após marcar o gol da vitória; o jornal “Sport” publicou a manchete: “A mordida do tubarão”, em referência ao apelido do atacante.

Na Inglaterra, prevaleceu a satisfação com a vitória espanhola, e o jornal “Daily Telegraph” publicou a manchete: “Espanha conquista a Copa do Mundo graças à vitória do futebol sobre a vergonhosa Argentina”, acrescentando no início de sua matéria principal: “Futebol 1, infratores 0. Demorou um tempo extra para chegar a esse resultado, mas, graças a Deus, o esporte triunfou, a Espanha conquistou a Copa do Mundo, e todos nós saímos mais fortes, e o futebol saiu mais forte. A Espanha tinha que vencer essa final.”

Já o jornal “Daily Mail”, conhecido por sua tendência a gerar polêmica, dedicou sua primeira página à violenta briga entre Leandro Paredes e os jogadores espanhóis Javi e Eric García, sob o título: “Final da Copa do Mundo termina em violência com o apito final”, descrevendo a cena como “horrível”.

O jornal “The Times” considerou que “o estilo da Espanha superou a imprudência da Argentina”, destacando as táticas defensivas dos “Albicelestes” e sua relutância em marcar gols, e avaliou que o gol decisivo de Ferran Torres representou um “final cruel” para Lionel Messi.

Já o jornal francês “L’Équipe” publicou a manchete: “Os novos reis”, elogiando o desempenho da seleção espanhola apesar da postura de seus adversários: “A Espanha dominou amplamente uma partida decepcionante e desorganizada, mas, mesmo assim, conseguiu impor seu ritmo, suas intenções e seu estilo de jogo baseado na posse de bola, sem recuar nem abrir mão de seus princípios”.

O jornal “Le Parisien” escreveu: “A Espanha tem o mundo nas mãos; com esse cenário e esse domínio sobre uma seleção argentina que parecia desinteressada em jogar, é difícil encontrar alguém que se sinta decepcionado com a vitória da La Roja”.

O jornal “Ouest-France” resumiu a partida com a manchete: “A Argentina perde a compostura, Messi desaba e os espanhóis comemoram”, enquanto o jornal “Le Figaro” falou sobre o “domínio total da La Roja” e a “miséria” dos argentinos em uma atuação descrita como a pior do torneio.

Na Itália, o jornal “Gazzetta dello Sport” escreveu: “Espanha, claro que a Espanha, não há como escapar da vitória da Espanha; só a Espanha é capaz de vencer essa final, pois uma vitória da Argentina seria considerada uma afronta ao futebol”.

O jornal “Tuttosport” elogiou o desempenho geral da seleção espanhola, que “dominou o jogo do início ao fim” durante os 120 minutos, enquanto o jornal “La Stampa” se despediu de Lionel Messi após sua atuação “decepcionante”, escrevendo: “A equipe venceu o jogador individual, o gênio, o artista”.

Na Alemanha, onde as primeiras horas da noite foram dedicadas ao anúncio quase oficial da nomeação de Jürgen Klopp como técnico da seleção alemã, comemorou-se a “recompensa tardia” da seleção espanhola.

O jornal “Bild” escreveu: “O astro espanhol Lamine Yamal venceu a batalha das gerações contra Lionel Messi”, além de destacar o colapso de Leandro Paredes e as “cenas de violência” que se seguiram à partida.

Já o jornal “Kicker” tentou entender a “Argentina surpreendentemente fraca”, apontando para uma seleção espanhola que “ainda não atingiu seu auge” e “ainda não chegou ao seu melhor nível”, em referência à possibilidade de continuar dominando o futebol mundial nos próximos anos.