Depois de três derrotas nos três jogos disputados até aqui na temporada, o ex-técnico do Real Madrid ocupa atualmente a 19ª colocação da tabela com os londrinos. Apenas o recém-promovido Coventry, que tem um saldo de gols dois tentos pior, teve um início de temporada ainda mais fraco.

Três derrotas no início de uma nova temporada haviam acontecido com o Fulham antes apenas três vezes em toda a história do clube. Também em 1951/52 e 2020/21, a equipe perdeu os três primeiros jogos da Premier League e, em ambos os casos, acabou rebaixada para a segunda divisão.

Após a mais recente derrota por 3 a 2 para o Crystal Palace no último fim de semana, a imprensa do país natal de Arbeloa, a Espanha, finalmente também soou o alarme. O jornal AS escreveu em "drama" para o treinador de 43 anos, enquanto o Marca estampou: "Este não é o início da 'era Arbeloa'."

Já o técnico do Fulham ainda não vê a situação de forma tão dramática e aponta as circunstâncias infelizes que, na visão dele, foram responsáveis pela derrota para o Palace: "Estou muito confiante. Perdemos um jogo que não poderíamos ter perdido."

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Há quanto tempo Álvaro Arbeloa já é técnico do Fulham?

De fato, após 90 minutos, o Fulham apresentou um xG claramente superior em comparação ao rival londrino da cidade (3,14 a 1,97), mas os Cottagers desperdiçaram chances claras demais. Principalmente no primeiro tempo, a equipe foi claramente superior ao Palace.

Arbeloa só havia assumido o cargo no Fulham no verão passado, depois de não poder continuar no Real Madrid como sucessor do demitido Xabi Alonso.