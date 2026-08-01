O nome do jovem atacante egípcio Hamza Abdel Karim dominou as manchetes dos jornais espanhóis após sua atuação de destaque no amistoso contra o Birmingham City, no qual marcou dois gols e se impôs como uma das grandes surpresas da pré-temporada do Barcelona para a nova temporada.

O jornal "Marca" publicou uma reportagem sob o título "O plano de Hamza deu certo", na qual elogiou a decisão do jogador de 18 anos de interromper suas férias após a participação na Copa do Mundo com a seleção do Egito para se juntar imediatamente aos treinos do time catalão, afirmando que "seus movimentos brilhantes e seu excelente posicionamento dentro da área, além de sua ousadia apesar da pouca idade", o tornaram alvo das atenções do treinador Hansi Flick.

Por sua vez, o "Mundo Deportivo" descreveu Hamza como "o ambicioso goleador de Flick", apontando que ele é "um atacante de tipo diferente dos demais atacantes do Barcelona" e que representa "o perfil que faltou ao time desde a saída de Lewandowski". O jornal destacou sua solidez mental ao se apresentar com confiança para cobrar um pênalti que ele mesmo havia conquistado, superando seus concorrentes mais velhos.

Já o jornal "Sport" dedicou uma extensa reportagem intitulada "A solução Hamza Abdel Karim: o atacante surpresa do Barcelona que invadiu o mercado de transferências", na qual repassou a trajetória do jogador desde a academia do clube Al Ahly egípcio até os redutos do futebol europeu, afirmando que "os olheiros do Barcelona notaram seu potencial e suas habilidades" nos torneios internacionais de base, o que levou o clube a acionar a cláusula de compra no valor de 1,5 milhão de euros.

Em um episódio curioso, a "Cadena SER" relatou a história de Hamza com os alto-falantes do estádio St. Andrew's, onde os anúncios do estádio interromperam sua entrevista, mas ele lidou com a situação com um sorriso irônico, considerando que os alto-falantes "o ajudam" a superar seu nervosismo diante da imprensa, em prova de sua maturidade pessoal apesar da pouca idade.

As reportagens foram unânimes em ressaltar o elogio público de Flick ao jogador egípcio, tendo-o descrito como "extremamente humilde, com uma personalidade formidável e com grande potencial", afirmando que ele "sabe como se posicionar bem dentro da área, e isso é exatamente o que peço de um centroavante nato".

Crescem as especulações sobre a possibilidade de Hamza permanecer no time principal, sobretudo diante da ausência do substituto ideal para Lewandowski e do impasse na negociação por Julián Álvarez, o que abre as portas para que o "milagre egípcio" escreva um novo capítulo na história do Barça.