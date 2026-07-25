Shane Kluivert fez na sexta-feira a sua estreia oficiosa pelo FC Barcelona e deixou uma excelente impressão. O filho de Patrick Kluivert, de dezoito anos, somou de imediato uma assistência na vitória por 4-1 sobre o CE Europa, em jogo de preparação.

Na preparação para a nova temporada, o treinador Hansi Flick decidiu chamar Kluivert ao grupo. O jovem avançado vinha mostrando muitas coisas boas nas equipas jovens do Barcelona e, com muitos internacionais ainda sem regressar das férias, este era o momento ideal para Kluivert entrar em cena.

O Mundo Deportivo está rendido à exibição de Kluivert. “Este foi o primeiro verdadeiro teste para Shane Kluivert, que ele superou com distinção. O extremo neerlandês, que foi titular sob o comando de Hansi Flick, fez a partir da esquerda um cruzamento preciso que permitiu a Héctor Fort marcar de cabeça o segundo golo do Barcelona.”

“Embora não tenha jogado os 90 minutos completos, o tempo que passou em campo foi suficiente para deixar uma impressão muito positiva. Isto confirma que a decisão de Flick de o integrar na equipa principal durante a preparação foi mais do que justificada”, prossegue o texto.

O jornal chega mesmo a classificar Kluivert como um dos maiores talentos da formação do clube. Em Espanha, acredita-se por isso que um grande futuro o espera.

“A sua capacidade para ultrapassar defesas na ala, a sua visão de jogo e a sua versatilidade para atuar em qualquer posição do ataque fizeram dele um dos talentos mais promissores de La Masia. O clube, consciente do seu potencial, renovou o seu contrato em abril passado até 2028, um passo que não causou surpresa.”

Para já, Kluivert será o único neerlandês a entrar em ação pelo Barcelona. Esta semana, foi revelado que Frenkie de Jong vai ficar afastado nos próximos tempos. O médio sofreu uma lesão no joelho no Campeonato do Mundo.