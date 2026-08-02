O meio-campista francês do Real Madrid, Eduardo Camavinga, não conseguiu apresentar um nível convincente durante o amistoso que reuniu o time merengue e a Fiorentina, no último sábado, e que terminou empatado em 2 a 2 na cidade austríaca de Klagenfurt, apesar de ter sido titular na escalação durante os 90 minutos sob o comando do técnico português José Mourinho.

A imprensa espanhola desferiu um ataque duro contra a atuação do jogador de 23 anos, com a rádio "Cadena SER" o descrevendo como "o elo mais fraco do Real Madrid", enquanto o jornalista Tomás Roncero, do jornal "AS", foi ainda mais severo em sua avaliação, considerando que Camavinga "continua inconstante, disperso e frágil como esteve durante sua decepcionante temporada passada", acrescentando em tom irônico: "O jogador francês multifuncional, que era uma estrela em ascensão, tornou-se um completo fracasso".

O ex-jogador do Rennes, apesar de sua participação integral na partida e de ter dado uma assistência decisiva, não conseguiu aproveitar a ausência de vários dos principais astros para influenciar de forma efetiva os rumos do jogo e dominar o meio-campo.

Ele chegou a desperdiçar uma oportunidade de ouro para dar ao novo atacante Ispai seu primeiro gol pelo time, já que "não o viu ou não quis passar a bola para ele" em uma situação clara, segundo o que noticiou o jornal "Marca", que previu que Mourinho deverá se limitar a utilizá-lo como reserva nas próximas partidas.

Roncero expressou sua frustração com a queda de rendimento do jogador, afirmando: "Ele não evolui e não acrescenta nada ao meio-campo do time", em clara referência à estagnação no desenvolvimento de suas capacidades técnicas apesar dos anos que passou no clube merengue.

Essa atuação apagada representa a continuação do sofrimento de Camavinga, que começou na decepcionante temporada 2025-2026, marcada por sua notável ausência da lista do técnico francês Didier Deschamps para a Copa do Mundo, o que levanta sérias questões sobre sua capacidade de recuperar seu nível anterior, que o transformou em um dos mais destacados jovens talentos da Europa.

Diante dessa queda evidente, alguns relatos da imprensa espanhola insinuaram que "uma boa oferta da Premier League poderia sinalizar o momento de sua saída" do Santiago Bernabéu, especialmente com o meio-campo do Real Madrid lotado de astros e a necessidade do time de obter um retorno financeiro dos jogadores que não alcançaram a evolução esperada.