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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
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A imprensa de Madri não poupa Álvarez: você jogou seu dinheiro no lixo

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
J. Alvarez
Espanha
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A noite do atacante argentino Julián Álvarez não foi como a torcida do Atlético de Madrid esperava, após a derrota por 2 a 1 diante do Barcelona.

Álvarez não fez uma boa partida contra o Barcelona, apesar de ter sido o responsável pelo gol dos Rojiblancos, de ter se empenhado bastante e de ter tentado o tempo todo, mas as coisas não saíram como ele queria.

O jornal Sport, em reportagem, destacou que a torcida do Atlético de Madrid se concentrou nas duas chances claras que Álvarez desperdiçou.

A mais evidente dessas oportunidades foi quando Álvarez ficou cara a cara com Joan García no primeiro tempo, situação em que o goleiro do Barcelona conseguiu defender a tentativa e segurar a bola de forma muito eficiente.

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Ele também teve outra chance nos minutos finais, quando tentou encobrir o goleiro, mas a bola passou por cima do gol.

Aquela partida era extremamente importante para que Álvarez recuperasse a confiança em si mesmo, provasse o seu talento ou reconquistasse o seu prestígio diante da torcida do seu time, depois de ter vivido um período de tensão por causa do impasse em sua transferência para o Barcelona.

A atuação de Álvarez provocou uma ampla onda de críticas. O jornalista Manu Carreño foi especialmente duro ao avaliar o seu desempenho, afirmando na rádio Cadena SER: "Ele ainda é incapaz de provar que vale 100 ou 150 milhões de euros", acrescentando: "O Atlético precisa de um atacante que decida as partidas".

Carreño apontou que Álvarez precisa dar um passo a mais adiante, enfatizando que ele ainda não provou ser um jogador capaz de fazer a diferença nos grandes jogos.

No mesmo sentido, o ex-jogador Kiki Narváez criticou as chances desperdiçadas por Álvarez, afirmando: "São duas oportunidades tão claras que nem havia motivo para gritar".

As críticas se concentram especialmente na falta de capacidade de decisão de Álvarez, na deficiência na finalização das jogadas e nas grandes expectativas que acompanharam a sua transferência.

Ladislao Moñino, do jornal El País, disse: "Levando em conta as suas qualidades técnicas, não é normal que Julián Álvarez desperdice duas chances tão claras, como ele fez".

O analista Nacho Valencia, pela rádio Radio Marca, também foi categórico em sua crítica ao Aranha, afirmando ao vivo: "Você sai com a sensação de ter jogado o seu dinheiro na lata do lixo".

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