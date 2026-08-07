A imprensa catalã abre fogo contra Torres: o Barcelona não oferece flores!

O atacante espanhol Ferran Torres entrou em confronto aberto com o Barcelona e sua torcida, após declarações polêmicas feitas durante uma turnê de mídia nos Estados Unidos, que inflamaram a fúria do meio catalão e aceleraram a definição de seu destino longe do Camp Nou.

Decisão de saída perto de ser selada

Os relatos da imprensa catalã indicam que o jogador de 26 anos definiu sua opção de se juntar ao Paris Saint-Germain, campeão da Europa, a um ano inteiro do fim de seu vínculo contratual com o Barça.

E o mais intrigante é que Torres busca concluir a transferência antes de 12 de agosto deste ano, data prevista para seu retorno à concentração da equipe catalã em preparação para a nova temporada, numa tentativa clara de evitar o confronto direto com a diretoria do clube e sua torcida furiosa.

Declarações que acenderam a crise

A crise estourou quando o artilheiro da última final da Copa do Mundo exigiu publicamente que a diretoria do Barcelona "provasse seu desejo de mantê-lo", e a convocou a "abrir a porta para a negociação", em declarações que os catalães consideraram uma espécie de chantagem e aproveitamento da fama que ele adquiriu recentemente após seu brilho no Mundial.

As reações furiosas não se limitaram às redes sociais, mas se estenderam à imprensa esportiva catalã, que lançou um ataque violento ao jogador.

"Suicídio esportivo", segundo a imprensa catalã

O jornal catalão Sport descreveu as atitudes de Torres como "suicídio via mídia", criticando sua turnê promocional na América, que incluiu sua aparição em diversos programas de televisão e até seu convite pela liga de beisebol americana para participar de um evento no estádio Yankee Stadium.

O jornalista Luis Carrasco escreveu em tom sarcástico: "Quando você pensa que a melhor maneira de agradecer ao clube que mudou o rumo da sua carreira é provocá-lo com uma turnê de mídia como se você fosse um astro pop divulgando seu novo álbum, você está confundindo o Barcelona com uma produtora musical".

Ingratidão ou direito legítimo?

E Carrasco acrescentou com dureza: "O Barcelona não oferece flores e gentilezas, e sim concede prestígio e glória. O clube foi quem te transformou de um bom jogador em uma estrela mundial, e te proporcionou o palco para brilhar nos maiores cenários".

E prosseguiu: "A história caminha ao contrário do que você imagina. Você deve acordar todas as manhãs agradecendo a honra de vestir a camisa que Messi, Cruyff e Maradona vestiram, e não negociar sua permanência".

Ascensão meteórica e queda estrondosa

Apesar de Torres ter feito uma temporada excepcional, marcando 20 gols e dando 3 assistências em 47 partidas, e ter se tornado o substituto ideal do polonês Robert Lewandowski sob o comando do treinador Hansi Flick, o que o credenciou a participar da Copa do Mundo com a seleção espanhola, suas poucas declarações infelizes foram suficientes para destruir tudo o que ele construiu.