José Mourinho, técnico do Real Madrid, visitou seu jogador Raúl Asencio no hospital para apoiá-lo após ele ter passado por uma cirurgia no osso da perna.

Depois de ter sido rigoroso com ele no passado, o treinador português enviou uma mensagem ao vestiário do Real Madrid, no sentido de que o fator humano vem em primeiro lugar.

O jornal AS informou que o cuidado em ser justo com os jogadores é um dos princípios particulares com os quais Mourinho tenta conduzir seu trabalho.

E mesmo quando os jogadores recebem de Mourinho mais críticas do que elogios, o fator humano deve ter prioridade.

Mourinho dá um bom exemplo ao vestiário do Real Madrid por meio de seu trato com Raúl Asencio. Apesar de já tê-lo repreendido publicamente por causa do último episódio fora de campo em que se envolveu, naquela ocasião ele também elogiou sua forma de treinar em Valdebebas, e quis ontem estar ao seu lado após a cirurgia a que o jogador foi submetido.

Mourinho visitou seu jogador no hospital para se assegurar do andamento da operação a que ele se submeteu para tratar uma fratura por estresse no osso da perna direita.

Foi um apoio a Asencio em um momento delicado no âmbito esportivo, já que o jogador sabe que seu retorno antes de 3 meses parece difícil, embora vá tentar chegar a tempo da primeira partida da Copa do Rei, marcada para o próximo dia 16 de dezembro.

Desde o verão, o jogador tem estado mais em evidência por questões que nada têm a ver com sua profissão do que por seu nível dentro de campo, já que não disputou um único minuto nesta temporada.

No dia 3 de setembro, Asencio voltou aos holofotes judiciais, depois que as duas vítimas o perdoaram no caso do vídeo de conteúdo sexual que o jogador divulgou, levando a juíza a decidir absolvê-lo.

Mas a situação não foi igual em outro caso, após ter ficado comprovado ao mesmo tempo que ele cometeu, em agosto passado, um crime relacionado à segurança no trânsito, depois de ser constatado que dirigia sob efeito de álcool.

Na ocasião, Mourinho foi rigoroso com seu jogador durante a entrevista coletiva que antecedeu a viagem a La Cartuja, e disse: "Todo mundo comete erros, mas quando os erros se acumulam... a coisa fica diferente. Um jogador do Real Madrid é um jogador do clube 24 horas por dia. O que você faz fora de campo pode prejudicar a sua reputação e a reputação do clube. Eu não estou feliz".

Mas, no âmbito de seu cuidado em ser justo, Mourinho elogiou o trabalho diário do zagueiro, e disse: "Dentro de Valdebebas, ele é um profissional de verdade. Quando estava apto, não havia quem treinasse mais do que ele ou melhor do que ele. E agora, lesionado, é o primeiro a chegar e o último a sair. Ele tem uma dedicação excepcional".

Todas essas questões agora passaram a ser parte do passado. E, após a provação que representa uma cirurgia como essa para qualquer jogador de futebol, Mourinho ficou ao lado de Asencio. E certamente é um daqueles gestos que o vestiário percebe e leva em conta.



