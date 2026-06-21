Se a Holanda enfrentar o Marrocos na próxima fase da Copa do Mundo, será o fim para a Seleção Holandesa. Pelo menos é o que afirma o repórter da NOS, Rida Deraoui, no podcast “WK Mixed Zone”.

Da forma como as coisas estão agora (Holanda em primeiro lugar no grupo, Marrocos em segundo), os dois países se enfrentarão na próxima fase da Copa do Mundo. Segundo Deraoui, a Holanda não tem a menor chance.

Zakaria Aboukhlal também estava presente na transmissão e pediu a Deraoui que fizesse uma previsão, ao que o jornalista da NOS respondeu com convicção.

“Com o Koeman, a Holanda não tem o que fazer na fase eliminatória”, ele começa. “Acho o Koeman um técnico muito medíocre. Ele não ousa nada.”

“Ele se apega à mesma escalação. As substituições são péssimas. Com ele, não vejo nenhuma chance de vencer uma seleção de ponta. Acho que o Marrocos vai vencer”, continua ele.

“Se o Marrocos jogar como jogou contra o Brasil (1 a 1) e como jogou no início contra a Escócia (vitória por 0 a 1), vai realmente passar por cima deles. Acho que vai ser 3 a 0”, conclui ele.

Além de Deraoui, Aboukhlal e Arnaut Danjuma também estavam à mesa. Ambos também acreditam que o Marrocos venceria facilmente a Holanda na próxima fase.