A disputa pelo título, que pode entrar para a história da Escócia, aproxima-se de um final emocionante. Na verdade, o Hearts e o Celtic venceram seus respectivos jogos na noite de quarta-feira, o que significa que tudo se decidirá na última rodada. Nessa rodada, justamente o líder Hearts e o segundo colocado Celtic se enfrentarão.

Hearts - Falkirk 3-0

A tensão estava no auge no Hearts, e isso ficou evidente logo no início da partida. O líder parecia um pouco nervoso, viu um gol do Falkirk ser anulado, mas o nervosismo desapareceu completamente após meia hora. Dois gols em dois minutos incendiaram o Tynecastle Park.

Frankie Kent se destacou acima de todos e cabeceou um escanteio para o 1 a 0, após o que Cameron Devlin, cinco minutos depois, teve a sorte de receber a bola nos pés e dobrou a vantagem. Na fase final, a festa ficou ainda maior, quando Blair Spittal marcou o 3 a 0 com um chute com efeito.

Motherwell - Celtic 2-3

O Motherwell parecia dar uma mãozinha ao Hearts na corrida pelo título, já que logo no início a equipe abriu o placar contra o segundo colocado, o Celtic. A pressão alta rendeu um gol de Elliot Watt aos 17 minutos, depois que Viljami Sinisalo não conseguiu defender uma bola fácil: 1 a 0.

O Celtic, porém, não se deu por vencido e partiu para a reação. Após uma entrada violenta, a bola acabou por acaso nos pés de Daizen Maeda, que acertou com precisão no canto oposto: 1 a 1. Além disso, Benjamin Nygren, antes da marca de uma hora, acertou um excelente chute de longe, colocando o Celtic em vantagem por 1 a 2.

Por cinco minutos, tudo parecia dar errado para o Celtic. Liam Gordon marcou o 2 a 2 em meio ao caos, levando o campeonato oficiosamente para o Hearts. No entanto, o Celtic se safou por pouco: com um pênalti convertido por Kelechi Iheanacho aos 99 minutos (!), o placar ficou em 2 a 3.

Assim, tudo se decide na última partida, no próximo sábado, quando o Celtic recebe o Hearts em casa. Este último defende uma vantagem de um ponto na tabela. Um empate é, portanto, suficiente para o Hearts conquistar um título histórico. Desde a temporada 1984/85, nenhum outro clube além do Celtic e do Rangers conquistou o título na Escócia. Naquela época, o Aberdeen de Sir Alex Ferguson foi o time mais forte.