“A história nem sempre é escrita por feitos heróicos”... Hafiz Draji consola Cristiano com palavras comoventes

O comentarista argelino Hafiz Draji consolou o astro português Cristiano Ronaldo após a eliminação de sua seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo pelas mãos da Espanha, ontem, domingo.

A última participação de Ronaldo na Copa do Mundo chegou ao fim, já que o astro português confirmou que esta edição seria a última para ele.

O “Don” não conseguiu conquistar o título da Copa do Mundo, o único que ainda falta em sua carreira repleta de conquistas.

Dragi disse, em sua conta no “X”: “Depois de Luka Modrić, Neymar, Manuel Neuer e Riyad Mahrez, chegou a vez de Cristiano Ronaldo… Mais uma lenda que deixa a última Copa do Mundo de sua carreira sem levantar o cobiçado troféu”.

E continuou: “Um destino semelhante foi vivido por grandes estrelas ao longo da história do futebol, como Johan Cruyff, Paolo Maldini, Ferenc Puskás, Roberto Baggio, Marco van Basten e outros que escreveram páginas imortais no esporte, mas o título mundial permaneceu longe de suas vitrines”.

E concluiu: “Assim é o futebol… concede glória a alguns e a nega a outros grandes nomes… Pois a história nem sempre é escrita apenas com títulos, mas com o legado inesquecível que os jogadores deixam para trás”.







