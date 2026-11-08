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Georgios Donis Firas Al-Buraikan Saudi Arabia Getty
Muhammad Sharaf Eldeen
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A história joga a favor da Arábia Saudita contra o Uzbequistão e uma ligeira desvantagem diante da Coreia do Sul

Arábia Saudita x República da Coreia
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Arábia Saudita x Uzbequistão
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Dois amistosos fortes para a Arábia Saudita em novembro

A seleção da Arábia Saudita disputa dois amistosos durante sua concentração na capital catariana, Doha, onde enfrenta a Coreia do Sul no dia 13 de novembro, antes de medir forças com o Uzbequistão no dia 17 do mesmo mês, no âmbito da concentração que começa neste domingo, coincidindo com o período de paralisação para os jogos de seleções.

Os confrontos históricos apontam para grande equilíbrio nos resultados das partidas entre Arábia Saudita e Coreia do Sul, já que as seleções se enfrentaram em 18 jogos anteriores, nos quais a Arábia Saudita venceu 4 vezes, contra 5 vitórias da Coreia do Sul, enquanto 9 partidas terminaram empatadas, segundo o jornal "Asharq Al-Awsat" da Arábia Saudita.

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Por outro lado, a seleção da Arábia Saudita tem vantagem no histórico de confrontos contra o Uzbequistão, já que se enfrentaram em 12 partidas, nas quais a Arábia Saudita venceu 7, contra 4 vitórias da seleção uzbeque, enquanto um jogo terminou empatado.

As duas partidas também têm uma importância estatística adicional para a seleção da Arábia Saudita, pois o número de jogos que disputou em solo catariano chegará a 60 ao fim da concentração, depois de ter disputado 58 confrontos anteriores no Catar, nos quais conquistou 26 vitórias e empatou 10 partidas, contra 22 derrotas.

Os dois confrontos serão disputados no estádio Khalifa bin Hamad, campo do clube catariano Al-Sadd.

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