A seleção da Arábia Saudita disputa dois amistosos durante sua concentração na capital catariana, Doha, onde enfrenta a sua equivalente da Coreia do Sul no dia 13 de novembro deste mês, antes do confronto diante do Uzbequistão no dia 17 do mesmo mês, dentro da concentração que começa neste domingo, coincidindo com o período de paralisação das competições para os jogos de seleções.

Os confrontos históricos apontam para uma grande paridade nos resultados das partidas entre Arábia Saudita e Coreia do Sul, já que as duas seleções se enfrentaram em 18 jogos anteriores, nos quais a Arábia Saudita conquistou a vitória em 4 confrontos, contra 5 triunfos da Coreia do Sul, enquanto 9 partidas terminaram empatadas, segundo o jornal "Asharq Al-Awsat" da Arábia Saudita.

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Por outro lado, a seleção da Arábia Saudita tem vantagem em seu histórico de confrontos diante do Uzbequistão, já que as duas se enfrentaram em 12 partidas, nas quais a Arábia Saudita venceu 7, contra 4 triunfos da seleção uzbeque, enquanto uma partida terminou empatada.

As duas partidas também têm uma importância estatística adicional para a seleção da Arábia Saudita, já que o número de jogos que disputou em território catariano chegará a 60 ao final da concentração, depois de ter disputado 58 confrontos anteriores no Catar, nos quais conquistou 26 vitórias, empatou em 10 partidas, contra 22 derrotas.

Os dois confrontos serão realizados no Estádio Khalifa bin Hamad, campo do clube catariano Al Sadd.