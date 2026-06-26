O confronto contra Cabo Verde não é apenas mais uma partida na trajetória da seleção saudita na Copa do Mundo, mas um encontro com a história que aguarda Salem Al-Dossari, atacante da “Verde”.

O capitão da “Selecção Verde” está prestes a entrar para o clube dos grandes, pois apenas 90 minutos o separam de igualar os recordes das lendas do futebol saudita e um único gol de assumir a liderança entre os artilheiros árabes na Copa do Mundo; uma noite que pode gravar o nome do astro do Al-Hilal em letras de ouro nos registros da Copa do Mundo.

9 partidas na Copa do Mundo... Al-Dosari bate às portas dos lendários

Se Salem Al-Dosari entrar em campo contra Cabo Verde, ele elevará seu total para 9 partidas em finais da Copa do Mundo, segundo o jornal saudita “Al-Youm”, igualando o recorde do trio histórico Sami Al-Jaber, Abdullah Suleiman e Hussein Abdul Ghani, tornando-se o segundo jogador saudita com mais participações na Copa do Mundo.

Até o momento, o astro do Al-Hilal disputou 8 partidas nas três últimas edições, nos anos de 2018, 2022 e 2026, totalizando 720 minutos em campo.

O recorde continua em nome do lendário goleiro Mohammed Al-Da’ei, com 10 partidas, um número que estará ao alcance de Al-Dosari caso a Seleção Saudita avance para a próxima fase.

Um único gol o separa da liderança entre os árabes

A ambição de Al-Dosari vai além do número de participações, já que o capitão da seleção saudita tem em seu currículo três gols em Copas do Mundo, marcados contra o Egito em 2018 e, posteriormente, contra a Argentina e o México na edição de 2022.

Esse total o coloca atualmente na liderança compartilhada com os maiores artilheiros árabes: Sami Al-Jaber, Mohamed Salah, Wahbi Khazri, Youssef En-Nesyri e Ismail Saibari.

Um único gol contra Cabo Verde basta para que Al-Dosari assuma sozinho o trono dos maiores artilheiros árabes na história da Copa do Mundo.

O confronto contra Cabo Verde, portanto, não é qualquer jogo: é uma oportunidade de ouro para Salem Al-Dosari escrever um novo capítulo na história do futebol saudita e árabe, e provar que sua geração é capaz de superar os recordes dos gigantes.