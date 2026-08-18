A história da transferência de Alexander Isak para o Liverpool, em uma negociação avaliada em 125 milhões de libras esterlinas, dominou a última janela de transferências do verão europeu, e há indícios de que os esforços do Manchester City para contratar Enzo Fernández podem seguir o mesmo caminho.

O Chelsea havia chegado a um acordo com Javier Bastón, empresário do meio-campista argentino, no fim de maio, sobre a possibilidade de saída de Fernández por 120 milhões de libras esterlinas, estabelecendo o dia 14 de agosto como prazo final para a apresentação de qualquer proposta.

Mas o prazo se esgotou na última sexta-feira sem que chegasse qualquer proposta oficial, levando os dirigentes do Chelsea a informar o entorno de Fernández de que o jogador não está à venda durante a atual janela de transferências.

Ainda assim, a história de Isak no último verão europeu provou que as coisas nem sempre ocorrem de forma tão simples; o atacante sueco selou sua transferência para o Liverpool, em uma negociação recorde no futebol britânico, no último dia da janela de transferências, após semanas de insistência do Newcastle United de que o jogador não estava à venda.

E, passados 12 meses, a incerteza ainda cerca o futuro de Fernández, de acordo com informações da "BBC Sport" .

Manchester City aguarda a posição do Chelsea

O Manchester City, comandado pelo técnico Enzo Maresca, ex-treinador de Fernández no Chelsea, segue interessado em contratar o jogador de 25 anos, enquanto o clube acredita que a diretoria do Chelsea ainda está aberta à concretização do negócio.

O City, que também mantém negociações avançadas para contratar o meio-campista marroquino Ayoub Bouaddi por 85 milhões de libras esterlinas, busca reforçar seu meio de campo, após Rodri concordar em se transferir para o Barcelona e a saída de Bernardo Silva com o fim de seu contrato.

O clube já havia concretizado a contratação do meio-campista Elliot Anderson, do Nottingham Forest, por 116 milhões de libras esterlinas, em uma negociação recorde para o clube, além do ponta Jeremy Monga, do Leicester City, por 12,5 milhões de libras esterlinas, e do goleiro Gerónimo Rulli, do Marselha, por 1,7 milhão de libras esterlinas.

Caso o City tenha sucesso na contratação de Fernández e Bouaddi, Maresca terá supervisionado um gasto total superior a 330 milhões de libras esterlinas.

Vendas para financiar e uma relação tensa

Espera-se que grande parte desse gasto seja financiada pela venda de Rodri e James Trafford, além das possíveis saídas de Tijjani Reijnders e Savinho. As saídas de Bernardo Silva, John Stones e Nathan Aké também contribuíram para reduzir a folha salarial da equipe.

Mas informações vindas da Espanha indicam que o Chelsea ainda está aberto, nos bastidores, à ideia de vender Fernández, e que o clube recorreu aos serviços do renomado empresário Jorge Mendes, que também representa o ponta Pedro Neto, para ajudar a definir o futuro do jogador.

Fernández havia tentado se transferir para o Real Madrid em um momento anterior do verão europeu, mas sua tentativa fracassou, apesar de o clube espanhol negar posteriormente qualquer interesse em contratá-lo.

As coisas se complicam ainda mais por causa da relação tensa entre Fernández e a torcida do Chelsea, depois de o jogador ser alvo de claras vaias ao entrar como substituto no amistoso que terminou com a vitória de sua equipe por 3 a 1 sobre a Real Sociedad. Por outro lado, um outro grupo de torcedores fez questão de apoiá-lo e cantar por ele, repetindo-se a situação de divisão nas arquibancadas a cada toque na bola, praticamente.

Apesar disso, o Chelsea ainda está confiante em sua capacidade de reintegrar o meio-campista argentino ao elenco, e o clube demonstrou sua seriedade nesse sentido ao lhe conceder a braçadeira de capitão quando ele entrou no lugar de Reece James no último fim de semana.

Mas as dúvidas continuam em relação ao futuro de Fernández, além das preocupações com a instabilidade que pode resultar da concretização de uma transferência em um momento tardio da janela, especialmente se o novo treinador Xabi Alonso decidir contratar um substituto para ele.

O Chelsea vai esperar os momentos finais?

Essa situação se assemelha bastante à história de Isak no último verão europeu; o Newcastle parecia então firme em sua posição contrária à saída do jogador, depois de recusar uma proposta inicial do Liverpool no valor de 110 milhões de libras esterlinas, apesar de todos saberem que o atacante sueco estava treinando afastado da equipe, que o havia contratado anteriormente da Real Sociedad.

A situação permaneceu assim durante todo o verão europeu, antes de o Liverpool selar o negócio apenas duas horas e meia após o fechamento da janela de transferências. O Newcastle já havia fechado negócios para reforçar seu ataque, contratando Nick Woltemade, do Stuttgart, por 69 milhões de libras esterlinas, em uma negociação recorde para o clube, além de Yoane Wissa, do Brentford, por 55 milhões de libras esterlinas. Mas nenhum dos jogadores apresentou o nível esperado, e o Newcastle acabou sofrendo com uma temporada decepcionante.

Alonso adotou o esquema 3-4-2-1 durante a preparação para a nova temporada, e ele provou ser bem-sucedido, já que reproduz em grande medida o estilo seguido pelo treinador espanhol quando levou o Bayer Leverkusen à histórica dobradinha de Campeonato e Copa em 2024.

Moisés Caicedo e Reece James formaram a dupla de meio-campo no confronto contra a Real Sociedad no estádio Stamford Bridge no sábado, diante da ausência de Jordan Henderson por lesão. Romeo Lavia entrou como substituto, enquanto Valentín Barco e Dario Essugo permaneceram no banco de reservas sem participar.

O Chelsea dispõe de uma vasta gama de opções no meio de campo, especialmente com a ausência da equipe das competições europeias nesta temporada, o que lhe dá a capacidade de lidar com a saída de Fernández sem necessariamente precisar contratar um substituto imediato. Na verdade, o clube reconhece que precisa se desfazer de um grande número de jogadores antes do fechamento da janela de transferências.

Possíveis alternativas nos planos do Chelsea

Ainda assim, o Chelsea apresentou em um momento anterior do verão europeu uma proposta no valor de 64 milhões de libras esterlinas para contratar Alex Scott, do Bournemouth, e informações apontaram que lhe foi oferecida a contratação do meio-campista do Arsenal Myles Lewis-Skelly. O nome do clube também foi associado à contratação de Adam Wharton, do Crystal Palace, e Lamine Camara, do Monaco.

O Bournemouth afirma que Scott não está à venda por preço algum, enquanto as informações indicam que Lewis-Skelly, que deu a assistência para o primeiro gol na vitória do Arsenal sobre o Manchester City na Supercopa da Inglaterra, deseja fortemente permanecer no clube londrino.

Resta agora a pergunta: o Chelsea vai manter sua posição atual e resistir ao interesse do Manchester City, e depois reintegrar Fernández por completo ao elenco, ou vai decidir abrir a porta para sua saída?

É provável que a resposta a essa pergunta seja uma das principais questões que se imporão durante as duas últimas semanas do período de transferências do verão europeu.