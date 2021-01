A história de Cuca no Maracanã: momentos de encanto, desgraças, vingança e superação

Nos tempos em que treinou Botafogo, Flamengo e Fluminense o atual técnico do Santos criou relações fortes com o palco da final da Libertadores

Cuca prometeu um Santos sem medo neste sábado (30), na final de Libertadores da América contra o Palmeiras. O técnico já conquistou a América em 2013, dentro do Mineirão, quando comandava o Atlético-MG, e pode voltar a colocar uma equipe no topo do continente agora dentro de um palco que já lhe rendeu quase todas as emoções possíveis: o Maracanã.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Encantos e decepções

A história do treinador com o estádio carioca tem vários capítulos, mas podemos dizer que a relação especial entre ele e o Maraca começou a nascer em 2006. Naquele ano, o técnico comandava um Botafogo que, nos dois anos seguintes, daria muita esperança e decepções ao torcedor alvinegro. Com um time envolvente, apelidado como “Carrossel Alvinegro”, o Glorioso entrou na temporada 2007 chamando atenção. O Maracanã se enchia de torcedores e Cuca viu, ali, sua relação ser forjada com o Bota. Mas o mesmo Maracanã que foi palco de jogos marcantes e encantadores daquele time também trouxe decepções.

Cuca: "A coisa que eu mais queria no mundo era ter sido campeão no Botafogo, é um clube que eu levo no peito" pic.twitter.com/bttmvEs0az — Meu Botafogo (@MeuBotafogo) May 15, 2017

As maiores delas foram dois vice-campeonatos estaduais contra o Flamengo, em 2007 e 2008, além de uma eliminação traumática para o Figueirense, em jogo marcado pelos erros da bandeirinha Ana Paula de Oliveira e por uma falha do goleiro Júlio Cesar, na semifinal da Copa do Brasil. O Botafogo de Cuca provocou momentos de encanto no Maracanã, mas nos momentos capitais a narrativa parecia mais a de uma tragédia grega.

Primeiro título e vingança

Naquela altura, Cuca começava a receber um estigma que o incomodava: o de ser um técnico sem títulos. Foi apenas em 2009, quando comandava o Flamengo, que o treinador viu seus jogadores levantarem um troféu importante. E quis o destino que fosse justamente contra o Botafogo, em um Campeonato Carioca que teve contornos de vingança para o treinador. Isso porque, logo após garantir sua vaga na grande decisão, a torcida alvinegra entoou um cântico que dizia: “Vice é o Cuca”.

O treinador não escondeu a mágoa e o clima passava a mensagem de que nem um dos lados havia superado o relacionamento de anos anteriores. Na grande decisão, o Rubro-Negro de Cuca triunfou e o vice foi o Botafogo.

Superação

Quem tava vendo o especial fuga do rebaixamento 2009 no ppv?

Sensacional! Emocionante demais! Obrigado Fred, conca e Cuca magico! Fluminense é enorme! pic.twitter.com/ScyvPPmnP8 — 𝐂𝐚𝐯𝐚𝐥𝐢𝐧𝐡𝐨 𝐝𝐨 𝐅𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐞𝐧𝐬𝐞ᶠᶠᶜ (@flu_cavalinho) January 16, 2021

Apesar do título de 2009, a relação de Cuca e Flamengo não demorou muito a terminar. Naquele mesmo ano, contudo, o treinador voltaria a ter o Maracanã como palco de suas grandes emoções. O treinador assumiu o comando de um Fluminense aparentemente fadado ao rebaixamento, uma equipe cuja chance de queda na reta final do Brasileirão chegou a ser de 99%. Mas o Tricolor Carioca protagonizou uma reação que ficou para a história, colecionando vitórias em sequência. Ainda naquela temporada, contudo, o Fluminense perdeu a final da Copa Sul-Americana para a LDU dentro do Maracanã – um sabor amargo em meio à histórica recuperação.

Uma nova superação com encantos

Agora na temporada 2020, Cuca assumiu um Santos envolto em crise e faz um dos melhores trabalhos de sua carreira. O Peixe chegou na final da Libertadores, que será disputada contra o Palmeiras justamente dentro do Maracanã. Resta saber se o final vai reservar encanto ou desgraça. A certeza é de que tanto Cuca quanto o Alvinegro Praiano se superaram. E segundo o próprio técnico, vai entrar sem medo na disputa do título.