A questão das camisas de apoio à cidade de Ceuta gerou muita polêmica nas últimas horas, especialmente após a atitude do trio do Real Madrid formado por Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté, antes do início da partida contra o Elche na noite da última terça-feira.

A história começou quando as camisas de apoio a Ceuta foram distribuídas aos jogadores antes de entrarem no gramado, trazendo a frase: "Todos somos caballas", uma frase de apoio à cidade autônoma de Ceuta, que testemunhou um fluxo enorme de habitantes marroquinos no final do último mês de julho.

Quando o trio (Mbappé, Vinícius e Konaté) recebeu suas camisas, ficaram visivelmente surpresos ao tentar ler a mensagem escrita, decidindo vestir a camisa de forma parcial, o que ocultou seu conteúdo, antes de se apressarem em tirá-la imediatamente, sendo os primeiros a se livrar dela.

O assunto foi debatido no programa "El Larguero", da rádio "Cadena SER", onde Manu Carreño ressaltou a importância de respeitar tanto quem toma uma posição quanto quem opta por não tomá-la, ou quem não adota determinado lema.

O trio do Real foi alvo de duras críticas por parte da torcida e, durante o programa, Jesús Gallego questionou o que teria acontecido se esses três jogadores quisessem vestir uma camisa que demonstrasse seu apoio às pessoas que cruzam a fronteira em busca do pão de cada dia: "O que teria dito a LaLiga? Será que teríamos permitido isso a vocês diante da situação atual na Espanha? A LaLiga teria permitido que vocês vestissem essa camisa? Tenho certeza de que não permitiriam".

Manu Carreño também deu sua opinião, afirmando ter plena certeza de que a LaLiga não permitiria que nenhuma associação comercial em qualquer outra cidade fizesse a mesma coisa, caso a ideia fosse proposta a ambos os times.

Por sua vez, Dani Garrido esclareceu: "É apenas uma proposta, seja ela louvável ou não, de um grupo de empresários de Valência, mas não é de forma alguma um evento oficial".

Portanto, essa informação carrega em si mais aspectos do que aparenta. E ainda há muito o que aprendermos, como apontou Javier Herráez no programa "El Larguero": "O Elche não quer revelar o que aconteceu. Se você perguntar ao Elche a versão deles dos fatos, não vão dá-la. Não a mim, pois não sou alguém importante, mas ao Moragón, o jornalista que acompanha o Elche há mais tempo; não vão dar a ele a versão deles. É muito simples: quando o Elche comunicou isso ao Real Madrid? Quando entregaram as camisas aos jogadores do Real Madrid?".

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Ao que parece, os jogadores foram informados após o aquecimento, já que alguns deles pareciam surpresos, e daí veio a imagem que foi transmitida na televisão, na qual vemos Vinícius e Mbappé como os últimos a vestir a camisa, e a contragosto.

Segundo fontes próximas a vários jogadores à rádio espanhola: "Os jogadores não sabiam da camisa até o momento em que entraram no gramado. Eles a receberam e foram mandados vesti-la. Foi uma situação extremamente constrangedora. Hoje, por exemplo, Thibaut Courtois preferiu, por meio do responsável de relações públicas, impedir que essa pergunta fosse feita. É uma questão que gerou o desagrado de todos no vestiário".

Enquanto isso, o sindicato dos jogadores da Federação Espanhola de Futebol (AFE) esclareceu que os jogadores deveriam receber mais informações para evitar serem expostos a situações semelhantes àquelas vividas pelo marroquino Abdessamad Ezzalzouli, jogador do Real Betis, por ter vestido a camisa, e por Mbappé, por não a ter vestido.

De qualquer forma, o Real Madrid fará um gesto em direção a Ceuta nos próximos dias: "A postura do clube foi pegar aquela camisa e vesti-la, algo que o Barcelona não fez contra o Levante quatro dias antes, por exemplo, e isso não gerou nenhum alarde".

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