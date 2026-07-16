A história completa da bandeira da crise... Quem está por trás dela e como ela chegou aos jogadores da Argentina?

Os jogadores da seleção argentina (Albirroja) comemoraram a classificação para a final da Copa do Mundo de 2026, após a vitória sobre a Inglaterra (2 a 1) ontem, quarta-feira, erguendo uma bandeira com a inscrição “Ilhas Malvinas (Falkland) são argentinas”, em uma cena que gerou ampla polêmica, antes que fossem revelados, posteriormente, os detalhes de como a bandeira chegou até os jogadores.

A rede argentina “TYC Sports” revelou que foi um torcedor quem levou a bandeira ao estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, e a jogou na direção dos jogadores após o término da partida, depois de ter conseguido introduzi-la no local apesar das medidas de segurança.

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Muitos começaram a questionar nas redes sociais a origem dessa bandeira, até que um usuário publicou uma foto inédita, mostrando a bandeira colocada sobre um móvel, no que parece ser um quarto de hotel, e escreveu: “Foi desenhada pelo primo da esposa do meu irmão, e é um pedaço do lençol do hotel”.

Também circulou um vídeo que mostra o quarto inteiro, e, em frente a essa bandeira, aparece outra trazida pelo próprio torcedor, com as cores da Argentina e o emblema da Confederação Argentina de Futebol.

Vale ressaltar que as autoridades de segurança impediram que a torcida levasse qualquer bandeira relacionada às Ilhas Malvinas/Falkland para a partida. Por isso, a bandeira — que foi hasteada pelos jogadores posteriormente — teve que ser contrabandeada para dentro do estádio Mercedes-Benz, em Atlanta.

Como a bandeira chegou até os jogadores?

Há uma foto que mostra essa bandeira improvisada em uma das arquibancadas, e a transmissão ao vivo do streamer americano Speed também captou a bandeira na arquibancada atrás de uma das traves. De lá, segundo o relato de alguns presentes, como o jogador Gonzalo Montiel, a bandeira chegou aos dançarinos de tango.

Monteil disse: “A bandeira caiu ali por acaso, e os rapazes a pegaram. Por isso, estou feliz”.

Um vídeo mostrou o momento em que o meio-campista da Argentina, Giovanni Lo Celso — que não participou da partida —, avistou a bandeira no gramado.

Quando Lo Celso leu a frase escrita na bandeira, ele a ergueu em direção às arquibancadas e a segurou junto com Lisandro Martínez e Cristian Romero, enquanto todos pulavam e cantavam.

Em seguida, o jogador do Real Betis deixou a bandeira hasteada no gramado, antes que os fotógrafos capturassem aquele momento, fazendo com que a imagem se espalhasse amplamente.