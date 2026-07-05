A “guilhotina” do verão... O Al-Hilal planeja fazer uma triagem entre os jogadores estrangeiros

Reportagens da imprensa revelaram que há uma tendência dentro do clube Al-Hilal de realizar uma revisão abrangente do elenco de jogadores estrangeiros, em conjunto com o início das atividades da nova diretoria esportiva, como parte dos preparativos para a próxima temporada esportiva.

O jornal Al-Sharq Al-Awsat informou que a diretoria esportiva fará uma avaliação completa dos jogadores profissionais estrangeiros, como preparação para a reformulação do elenco de acordo com a visão técnica e o plano a serem adotados durante a nova temporada.

O jornal acrescentou que todos os jogadores estrangeiros passarão por uma avaliação técnica abrangente nos próximos dias, antes que sejam tomadas as decisões finais sobre a permanência deles no time ou sua saída durante a janela de transferências.

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O jornal destacou que essa medida faz parte do plano da nova diretoria esportiva para reestruturar o elenco do Al-Hilal, de acordo com as necessidades da comissão técnica liderada pelo italiano Simone Inzaghi, e reforça a preparação da equipe para disputar os campeonatos nacionais e continentais na próxima temporada.

Reportagens da imprensa haviam indicado que o Al-Hilal estaria estudando a possibilidade de se desfazer do trio formado pelo francês Karim Benzema, pelo brasileiro Marcos Leonardo e pelo uruguaio Darwin Núñez.