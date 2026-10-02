O caso Negreira ainda não teve suas portas fechadas; pelo contrário, voltou à tona com força nas últimas horas, em meio à movimentação da União das Federações Europeias de Futebol, a "UEFA", em relação ao dossiê, e às declarações de José Mourinho, técnico do Real Madrid, que reabriram o debate sobre o legado arbitral da época em que José María Enríquez Negreira foi vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros da Espanha.

O jornal espanhol "AS" revelou que 20 árbitros ou responsáveis arbitrais que atuaram no período de Negreira continuam ativos no sistema de arbitragem, seja dentro de campo, no árbitro de vídeo ou em cargos técnicos.

Durante coletiva de imprensa após o dérbi de Madri, Mourinho falou sobre a mudança que percebeu desde seu retorno ao Campeonato Espanhol, antes de abordar diretamente o caso Negreira, questionando se o homem ainda estaria ligado ao dossiê.

As declarações do técnico português vieram em meio ao anúncio da UEFA de que seguirá com sua movimentação no caso após receber documentos e provas apresentados pelo Real Madrid, em um dossiê relacionado aos pagamentos que Negreira recebeu do Barcelona durante o período em que ocupou seu cargo no Comitê Técnico de Árbitros. A UEFA afirmou que a investigação continua em andamento, enquanto o Barcelona esclareceu que o dossiê nunca chegou a ser encerrado.

Entre os nomes mais destacados que ainda estão presentes no cenário arbitral espanhol: "Alberola Rojas, Cordero Vega, Cuadra Fernández, De Burgos Bengoetxea, Del Cerro Grande, Díaz de Mera, Fernández Borbalán, Figueroa Vázquez, Gil Manzano, Hernández Hernández, Martínez Munuera, Milla Alvéndiz, Munuera Montero, López Toca, Pizarro Gómez, Pulido Santana, Sánchez Martínez, Trujillo Suárez, Prieto Iglesias e Torrenzo Álvarez".

As funções desses nomes se dividem entre a arbitragem passada e atual, a tecnologia do árbitro de vídeo "VAR", além de cargos técnicos e administrativos dentro do sistema de arbitragem. Entre os nomes atualmente em destaque estão Fernández Borbalán e Torrenzo Álvarez, que ocupam funções técnicas e administrativas fora da arbitragem de campo.









Negreira foi vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros no período de 1993 a 2018, ao passo que o caso veio a público em fevereiro de 2023, após investigações sobre pagamentos feitos pelo Barcelona a empresas ligadas ao ex-árbitro.

Segundo o que apontaram as investigações espanholas, os pagamentos atribuídos ao Barcelona ultrapassaram 8 milhões de euros ao longo dos anos do caso, enquanto a versão sob investigação afirma que eram em troca de relatórios relacionados à arbitragem. A verdadeira finalidade desses pagamentos e seus efeitos esportivos e jurídicos ainda estão sob análise das instâncias judiciais.

O Tribunal de Instrução nº 1 de Barcelona ainda analisa o caso, com depoimentos marcados para novembro antes de avançar para as etapas processuais seguintes. Em setembro, o tribunal havia rejeitado um pedido de prorrogação da investigação por mais seis meses, mantendo a investigação aberta em razão dos depoimentos marcados.

Quanto ao próprio Negreira, um recente laudo médico-legal concluiu pela deterioração de seu estado cognitivo, afirmando que ele não possui as capacidades cognitivas e volitivas necessárias para compreender o alcance dos procedimentos judiciais, o que torna sua presença no julgamento muito duvidosa.

Com o dossiê seguindo seu curso judicial e a movimentação da UEFA no âmbito europeu, o caso Negreira parece longe de seu fim, enquanto a permanência de 20 nomes de sua época dentro do sistema de arbitragem revela que os efeitos daquela etapa ainda estão presentes no futebol espanhol até hoje.







