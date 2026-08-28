O Arsenal acompanha com atenção o aumento da tensão entre Atlético de Madrid e Barcelona em torno da tentativa do clube catalão de contratar Julián Álvarez, na esperança de que a crise entre as partes leve o atacante argentino a aceitar a proposta do clube inglês.

O Arsenal entende que essa crise pode lhe dar a oportunidade de convencer o jogador a se transferir para suas fileiras, buscando apresentar-lhe uma proposta atraente.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o Arsenal continua insistindo na tentativa de contratar Julián Álvarez, apesar de a negociação ser extremamente cara do ponto de vista financeiro.

O valor da transferência pode chegar a 150 milhões de euros, mas o principal obstáculo não será o acordo entre os clubes, e sim convencer o jogador a aceitar o retorno à Inglaterra.

Julián Álvarez se sente muito feliz na Espanha, onde se tornou pai e sua família vive em um ambiente muito confortável, além de não querer voltar a um país que conhece bem por sua experiência anterior no Manchester City.

O Arsenal conta com dois fatores para convencer o atacante argentino a se juntar a ele: o projeto esportivo e o poder econômico.

O projeto esportivo

O Arsenal provou a Julián Álvarez sua capacidade de brigar por todos os títulos possíveis, depois de ter sido campeão recentemente da Premier League e chegado à final da Liga dos Campeões da Europa, além de Mikel Arteta ter conseguido construir um projeto atraente para qualquer jogador, com uma equipe coesa que apresenta um futebol agradável.

Julián Álvarez se sente mais à vontade com esse estilo em comparação com o que apresenta no Atlético de Madrid, onde em muitas partidas é obrigado a exercer funções basicamente defensivas, e, quando inicia o ataque com a bola, fica muito distante do gol adversário.

Seu nível indica a possibilidade de um rendimento melhor em uma equipe de vocação ofensiva como a de Mikel Arteta.

A proposta financeira

No aspecto econômico, o Arsenal oferece um contrato compatível com os salários dos jogadores mais bem pagos da Europa, e, se Julián Álvarez decidir abrir mão de seu sonho de se transferir para o Barcelona, isso terá de ser em troca de um salário altíssimo.

As exigências financeiras de Álvarez serão muito mais altas em caso de retorno à Inglaterra do que na permanência no Campeonato Espanhol.

De qualquer forma, a negociação permanece extremamente complicada, mas o jogador pode não encontrar outra opção a não ser aceitar a proposta inglesa.

Miguel Ángel Gil Marín, diretor-geral do Atlético de Madrid, disparou um forte ataque contra o Barcelona em suas declarações recentes, falando sobre a "falsidade" do clube catalão, antes de ser rebatido por Rafael Yuste, vice-presidente do Barcelona, que afirmou que o clube madrilenho "ultrapassou a linha vermelha".

O conflito continua

A intensidade da tensão entre os dois clubes parece evidente, já que o Atlético de Madrid entende que o Barcelona não agiu com lealdade com ele, depois de ter se movimentado pelas suas costas para entrar em contato com Julián Álvarez, enquanto o clube catalão garante que agiu com transparência desde o início, depois de ter apresentado uma proposta no valor de 100 milhões de euros, proposta essa que ainda está de pé.

O Barcelona não fecha definitivamente, como afirmou seu presidente Joan Laporta, o caso Julián Álvarez até o momento, apesar do aumento da dificuldade da negociação por causa da postura de recusa por parte do Atlético de Madrid.

Álvarez é a única opção do Barcelona para a posição de atacante, após o descarte das outras alternativas que estavam em pauta, principalmente Lautaro Martínez, atacante da Inter de Milão.

Por outro lado, o Arsenal monitora a evolução da situação, tendo tempo suficiente para chegar a um acordo, já que a janela de transferências só fecha suas portas à meia-noite de 1º de setembro.

Espera-se que os próximos dias sejam quentes, enquanto o nome de Álvarez seguirá fortemente presente no mercado de transferências.



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