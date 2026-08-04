A União das Federações Europeias de Futebol caminha para ampliar seu círculo de oposição ao presidente da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, Gianni Infantino, por meio da construção de uma aliança europeia que reúna clubes e federações nacionais, em meio à escalada das divergências entre os dois lados após o fracasso do projeto de privatização dos direitos comerciais dos torneios da entidade internacional, que Infantino foi obrigado a retirar depois de uma ampla onda de rejeição.

A União Europeia havia exigido de Infantino a renúncia ao cargo, além de ameaçá-lo com uma intensificação dos protestos e com a convocação de uma votação para sua destituição.

De acordo com o que noticiou o jornal espanhol Marca , o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, realizará uma reunião com o presidente da Associação de Clubes Europeus, Nasser Al-Khelaifi, à margem da final da Supercopa da Europa, no dia 12 de agosto, na cidade de Salzburgo, para discutir a coordenação de posições entre as duas partes diante da FIFA e a próxima etapa do conflito.

Reportagens da imprensa falaram de pressões exercidas por Ceferin sobre a Associação de Clubes Europeus para estudar a adoção de uma postura de escalada, que se traduziria no boicote à próxima edição do Mundial de Clubes. No entanto, fontes dentro da associação esclareceram que esse cenário não está atualmente em discussão, pela inexistência de um acordo vigente a respeito da edição de 2029, o que torna prematura qualquer conversa sobre boicote.

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Por outro lado, as fontes confirmaram que o clima de insatisfação dentro dos clubes europeus vem aumentando, especialmente após não terem recebido até o momento nenhuma compensação financeira pela participação de seus jogadores no Mundial de Clubes 2025, dossiê que se tornou objeto de discussão dentro da Associação de Clubes Europeus.

A Uefa mantém sua posição contrária à ampliação do Mundial de Clubes para 48 equipes, considerando que a medida aumentaria a pressão sobre um calendário de jogos já sobrecarregado, algo que Ceferin já havia criticado publicamente, afirmando que os novos torneios passaram a ultrapassar a capacidade de resistência dos jogadores e dos clubes.

Os clubes europeus também entendem que o último projeto de Infantino extrapolou os marcos institucionais habituais, ao incluir arranjos que afetam os direitos e as obrigações dos clubes e de seus jogadores sem consultá-los ou chegar a um acordo prévio, embora a relação entre a FIFA e a Associação de Clubes Europeus seja regida por um memorando de entendimento que organiza esses dossiês e cuja validade se encerra em 2030, ainda que não abranja a edição de 2029 do Mundial de Clubes.

A movimentação da Uefa não se limita apenas aos clubes, já que ela também trabalha para unificar as posições das federações nacionais europeias. E, apesar do consenso das 55 federações membros da Uefa em rejeitar o modelo comercial de Infantino, apenas quatro federações deram um passo adicional ao retirar oficialmente seu apoio à reeleição do presidente da FIFA — as federações da Inglaterra, do País de Gales, da Suécia e da Sérvia —, num indício da ampliação da frente de oposição dentro do futebol europeu.