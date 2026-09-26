Rafael Louzán, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, afirmou que a Espanha pretende sediar a final da Copa do Mundo de 2030, expressando sua confiança na capacidade do país de acolher a partida mais importante do torneio, que será organizado conjuntamente por Espanha, Portugal e Marrocos.

Em declarações à rádio "Onda Cero", antes do confronto entre Espanha e Inglaterra pela Liga das Nações da Europa no estádio de Wembley, Louzán disse que a Espanha "carrega o peso" do torneio com suas 11 cidades-sede, acrescentando: "Tudo começou na Península Ibérica, e ali deve terminar, com aquela grande partida final na Espanha".

O presidente da federação espanhola destacou que o caminho ainda exige "muito trabalho", ressaltando que o objetivo é "reunir os votos" para organizar "a melhor Copa do Mundo da história", coincidindo com a passagem dos 100 anos do início da competição.

Louzán elogiou Luis de la Fuente, que renovou seu contrato com a seleção espanhola até 2032, dizendo: "Estamos extremamente felizes com essa decisão e com essa parceria", exaltando a humildade do treinador e considerando que ele merece a Bola de Ouro dos treinadores, tendo em vista sua campanha com a seleção, após a conquista da Eurocopa de 2024, da Liga das Nações da Europa de 2025 e da Copa do Mundo de 2026.

Louzán encerrou sua fala elogiando os sucessos recentes das seleções espanholas, considerando que a Espanha vive "um momento esportivo sem precedentes", e disse: "Do ponto de vista do sucesso, estamos no topo de todos", numa referência à conquista das seleções masculina e feminina nas duas últimas edições da Copa do Mundo.