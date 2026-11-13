A guerra dos grandes se acende na França: Mbappé contra Dembélé e Zidane na linha de fogo

Compartilhar Siga GOAL no Google

As repercussões da derrota da seleção da França para a Itália por 3 a 1 não ficaram restritas ao resultado e à atuação dentro de campo.

Publicidade

Reportagens da imprensa revelaram um clima conturbado dentro da concentração, em meio a críticas às escolhas de Zinédine Zidane, problemas de organização e tensão em sua relação com Kylian Mbappé, capitão da seleção.

A sensibilidade da situação aumenta com os relatos de uma divisão dentro do vestiário em dois grupos, um deles apoiando Mbappé, enquanto o outro está ligado a Ousmane Dembélé, em desdobramentos que colocam a comissão técnica diante de um desafio que vai além da preparação para os jogos.

Cyril Hanouna, apresentador de um programa no canal "W9", relatou esses detalhes durante sua participação na sexta-feira, afirmando ter informações de dentro da seleção francesa.

Ele disse que várias decisões de Zidane geraram pontos de interrogação entre os jogadores, especialmente suas escolhas na lista da seleção, que incluiu nomes que atuam em divisões inferiores.

Publicidade Publicidade

Ele apontou que Sael Kumbedi é o único jogador que atua na segunda divisão alemã, esclarecendo que as objeções não se referem apenas às escolhas, mas se estendem à forma como o treinador conduz a equipe.

Tópicos relacionados

Próximas partidas FRA Liga das Nações A 14:45 TUR Assistir

Segundo o relato de Hanouna, o descontentamento com algumas decisões de Zidane chegou ao ponto de alguns jogadores preferirem deixá-lo seguir com seus experimentos até que seus resultados fiquem claros, mesmo que isso custe à seleção um novo fracasso, na esperança de que, depois disso, ele pare de mudar suas ideias e se fixe em escolhas definidas.

As declarações sobre a tensão não se limitaram ao lado técnico, já que a saída de Dayot Upamecano da concentração, por motivos pessoais declarados, causou surpresa dentro da comissão técnica, segundo o que mencionou o apresentador do programa, que apontou que a partida do zagueiro não era esperada.

Publicidade

Hanouna também falou sobre problemas organizacionais que acompanharam a reunião da seleção, entre eles a alteração do horário do treino marcado para sexta-feira em Bordeaux, além de preocupações relacionadas à possibilidade de dispensar alguns funcionários.

Ele acrescentou que vários jogadores manifestaram insatisfação com os arranjos de viagem de suas famílias, detalhes que refletem, segundo seu relato, que a confusão dentro da concentração não está ligada apenas aos resultados ou às escolhas técnicas, mas também se estende aos aspectos administrativos, o que afetou o clima da equipe.

Publicidade

Mas a questão mais sensível diz respeito a Kylian Mbappé, depois que Hanouna revelou a existência de tensão em sua relação com Zidane.

Segundo as informações que apresentou, o atacante do Real Madrid pediu ao seu treinador para disputar a primeira partida durante a data Fifa e depois retornar ao seu clube, mas Zidane recusou o pedido e insistiu em sua permanência com a seleção até o fim da concentração.

Publicidade

Mbappé ficou de fora do confronto com a Itália, mas participou integralmente dos treinos na sexta-feira, o que mantém a porta aberta para seu retorno à partida contra a Turquia no domingo.

As informações reveladas pelo apresentador do programa não se limitaram à divergência entre o treinador e o capitão da seleção, mas ele também falou sobre uma divisão dentro do vestiário em dois grupos, um deles em torno de Mbappé e o outro em torno de Ousmane Dembélé.

Publicidade

Segundo Hanouna, essa situação coloca alguns jogadores em uma posição delicada, diante da dificuldade de lidar com a existência de dois lados dentro de um mesmo grupo.

Ainda assim, não foram revelados os nomes dos jogadores pertencentes a qualquer um dos dois grupos, nem houve confirmação oficial sobre a existência dessa divisão.

Publicidade

Essas notícias colocam Zidane diante de um teste difícil antes do confronto com a Turquia; após a derrota para a Itália, as críticas deixaram de se limitar ao desempenho e ao resultado, estendendo-se às suas escolhas e à sua relação com os principais jogadores da seleção, além do clima administrativo dentro da concentração.

A situação de Mbappé, e se ele voltará a participar, permanece um dos assuntos que concentram a atenção, num momento em que a seleção francesa precisa superar os efeitos da derrota e recuperar a concentração, longe das crises que foram abordadas pelas reportagens da imprensa.