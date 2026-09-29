A guerra dos 20 bilhões chega ao Marrocos: a Fifa responde à ação da Uefa contra Infantino

A guerra fria entre as duas maiores instituições do futebol mundial explodiu e se transformou em um confronto judicial público, quando a Federação Internacional de Futebol acusou sua congênere europeia de conduzir uma "campanha de desinformação" organizada e de tentar influenciar as eleições para a presidência da FIFA, depois que a UEFA moveu uma ação judicial em um tribunal norte-americano contra Gianni Infantino.

As próximas eleições para a presidência da FIFA estão marcadas para o dia 18 de março, em Rabat, no Marrocos, e a Federação Internacional de Futebol anunciou que seu atual presidente, Gianni Infantino, concorrerá à reeleição.

O plano de 20 bilhões de dólares que detonou a crise

As raízes da crise remontam ao mês passado, quando a UEFA solicitou a um tribunal federal norte-americano autorização para obter depoimentos e documentos a serem utilizados em uma ação penal que pretende mover na Suíça contra o presidente da FIFA, Infantino.

A ação diz respeito a um plano secreto — agora abandonado — de transferir os direitos comerciais da Copa do Mundo para uma nova empresa subsidiária chamada "FIFA Forward Enterprise" (FFE).

O documento jurídico ao qual a agência Reuters teve acesso revelou que os investidores pagariam 4,2 bilhões de dólares por uma participação na empresa, o que a avaliava em cerca de 20 bilhões de dólares.

A UEFA alegou que essa avaliação subestimava de forma significativa o valor dos direitos comerciais da FIFA, e que não foi submetida a leilão público nem a avaliação independente, acusando Infantino de ter elaborado a proposta em segredo com um pequeno grupo de assessores, ignorando os procedimentos habituais de governança, sem consultar o Conselho da FIFA nem as confederações continentais.

A dura resposta da FIFA: acusações falsas e nenhum ganho pessoal

Em sua resposta contundente, apresentada perante o Tribunal Distrital do Distrito Sul da Flórida, opondo-se ao pedido de divulgação das provas, segundo a agência "Reuters", a FIFA afirmou que a petição da UEFA continha "diversas declarações falsas ou enganosas sobre a FIFA e sobre Infantino".

A FIFA afirmou em sua contestação: "Não há absolutamente nenhum fundamento para que a UEFA alegue que o senhor Infantino buscou obter ganhos pessoais com a proposta da empresa. Como demonstrado, a proposta estava sujeita à aprovação tanto das federações-membros quanto do Conselho da FIFA, e ficaria submetida à supervisão de ambas as instâncias".

E acrescentou, defendendo a avaliação financeira: "A UEFA confunde, seja de forma intencional ou não, o valor dos direitos de propriedade com o valor da empresa. Não há dúvida de que a avaliação inicial dos direitos de propriedade chegou a 20 bilhões de dólares, mas o valor total da empresa ultrapassou em muito os 30 bilhões de dólares, ou seja, o dobro do valor dos direitos de propriedade, sendo, portanto, muito superior ao valor que a UEFA considera justo".

A FIFA reafirmou que "as alegações da UEFA de que o senhor Infantino teria violado qualquer lei ou princípio ético não têm absolutamente nenhum fundamento".

Um projeto abortado e um momento suspeito

Os documentos haviam revelado que o projeto FFE foi definitivamente abandonado em julho passado, após forte oposição das confederações continentais, incluindo a própria UEFA, a Confederação da América do Norte "Concacaf" e a Confederação Asiática, devido à falta de consulta, o que deflagrou reivindicações por uma reforma na governança da FIFA.

Na semana passada, Infantino agiu rapidamente para conter a crise, enviando cartas a todas as 211 federações-membros e propondo uma revisão independente dos processos de tomada de decisão.

O dirigente suíço disputa sua reeleição em março do próximo ano, e é aqui que a FIFA formula sua acusação mais grave.

A FIFA afirmou ao final de sua petição ao tribunal norte-americano: "Imediatamente antes das eleições da FIFA, a UEFA apresentou este pedido nº 1782 e outros três pedidos, difundindo informações enganosas a respeito do senhor Infantino. Este tribunal deve rejeitar qualquer tentativa de influenciar as eleições para a presidência da FIFA com base nesses fundamentos".







