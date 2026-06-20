A guerra de Ronaldo se intensifica... e o astro português envia uma mensagem contundente aos críticos

Diogo Dalot, zagueiro da seleção portuguesa, fez questão de enviar uma forte mensagem de apoio ao seu capitão, Cristiano Ronaldo, em meio às críticas que este vem enfrentando após o empate em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo na primeira rodada da Copa do Mundo de 2026.

Nos últimos dias, cresceu a polêmica em torno do desempenho técnico e físico de Ronaldo, depois que ele não conseguiu deixar sua marca na partida de estreia, o que aumentou os pedidos para que seu papel na escalação titular da seleção portuguesa fosse reavaliado.

Dalot afirmou, em declarações durante uma coletiva de imprensa neste sábado, que o capitão da Portugal está acostumado a lidar com tais situações ao longo de sua carreira, ressaltando que as críticas nunca foram novidade para o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro.

O zagueiro do Manchester United disse: “A capacidade de Cristiano de aceitar críticas é bem conhecida; ele sabe que as críticas fazem parte do futebol, e a confiança que ele transmite à equipe nunca mudou. Enquanto representar a seleção nacional, ele estará sempre pronto para ajudar e fazer a diferença”.

Dalot revelou que a comissão técnica e os jogadores já esperavam que a atual polêmica ocorresse antes do início do torneio, devido à grande presença de Ronaldo na mídia e às discussões e pressões excepcionais que sempre o acompanham.

Leia também... Vídeo... Sami Al-Jaber: A Arábia Saudita goleou o Marrocos e a Bélgica na Copa do Mundo de 94

Ele acrescentou: “Antes da Copa do Mundo, conversamos sobre isso. Quando se tem Cristiano Ronaldo no time, é preciso estar preparado para um alvoroço fora do comum. Sabíamos que passaríamos por essa fase, e foi exatamente o que aconteceu”.

Dalot destacou que a seleção portuguesa traçou um plano para lidar com as pressões externas e se concentrar em seus objetivos dentro de campo, afirmando que os jogadores não permitem que as críticas afetem o clima do estágio ou a concentração do grupo.

Ele explicou: “Daí surgiu a mensagem de proteção à equipe. Sabíamos o que poderia acontecer, e o lado positivo é que isso ocorreu no início do torneio; por isso, encerramos o assunto rapidamente e seguimos em frente”.

O zagueiro da seleção portuguesa concluiu suas declarações ressaltando que o objetivo principal da equipe continua inalterado, apesar de tudo o que se diz sobre Ronaldo, afirmando: “Por mais críticas que haja, quando o árbitro apitar o início da partida, representamos um país inteiro; nosso foco está na vitória e em alcançar os objetivos de Portugal na competição, e isso é o mais importante para nós.”

As declarações de Dalot surgem em um momento em que os holofotes estão voltados para Ronaldo antes da próxima partida da seleção portuguesa, em meio a grande expectativa para saber se o experiente capitão conseguirá responder às críticas dentro de campo e liderar sua seleção rumo à primeira vitória na Copa do Mundo.