A “Guerra das Duas Rosas” se acirra... O Manchester United está prestes a fechar um negócio histórico

Em uma jogada ousada que vai além dos limites do campo, o Manchester United fechou acordo com Carl Darlow, goleiro do Leeds United, para trazê-lo para Old Trafford em uma transação com um toque histórico raro que reacende a rivalidade da “Guerra das Duas Rosas” entre os dois clubes.

O renomado jornalista Fabrizio Romano revelou, por meio de sua conta no site “X”, que o goleiro inglês assinará seu contrato com os “Diabos Vermelhos” amanhã, sexta-feira, tornando-se o segundo goleiro da equipe, atrás de André Onana, como parte do plano do United de reforçar a posição de goleiro antes do início da nova temporada.

A contratação de Darlow antecipa a saída do turco Altay Bayındır, que está prestes a deixar Old Trafford neste verão, e o Manchester United vê no goleiro do Leeds o substituto ideal, graças à sua experiência na Premier League.

O valor da transação não reside apenas no aspecto técnico, mas também em seu significado histórico, já que as transferências diretas entre o Leeds United e o Manchester United são consideradas um tabu no futebol devido à acirrada rivalidade entre as torcidas dos dois clubes, que remonta a muitas décadas.

Com sua chegada, Darlow entra para uma lista excepcional que inclui lendas que vestiram as duas camisas, com destaque para Rio Ferdinand, Gordon McQueen e Alan Smith — um caso que não se repetiu com frequência ao longo da história.

Darlow chamou a atenção com o Leeds na última temporada, depois de conquistar a vaga de titular na segunda metade da temporada e apresentar um desempenho notável que convenceu a diretoria do United a agir para contratá-lo.

Vale lembrar que a “Guerra das Duas Rosas” é um apelido histórico dado à acirrada rivalidade futebolística entre os clubes Manchester United e Leeds United, derivado da guerra civil inglesa travada entre 1455 e 1485 entre as províncias de Lancaster (onde fica Manchester) e York (onde fica Leeds).