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Vinicius JuniorGetty Images

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A grande batalha do verão: Arsenal apresenta proposta por Vinícius e o Real inicia seu contra-ataque!

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Negociação explosiva

O Real Madrid se prepara para apresentar uma nova proposta de renovação de contrato ao seu astro brasileiro Vinícius Júnior, na tentativa de mantê-lo em meio ao crescente interesse do clube inglês Arsenal, que prepara uma proposta oficial preliminar para contratar o atacante de 26 anos, em um negócio que pode ser o mais marcante da atual janela de transferências de verão.

Segundo informações da rede britânica "Sky Sports", o Arsenal estuda seriamente a contratação de Vinícius e já comunicou aos empresários do jogador sua proposta preliminar, em um momento em que o contrato do astro brasileiro se aproxima do fim com o clube merengue, o que coloca o Real Madrid diante de duas opções, sem uma terceira: renovar seu contrato ou vendê-lo para evitar perdê-lo de graça daqui a um ano.

O jornal britânico "The Athletic" havia revelado no final da semana passada o interesse do Arsenal em contratar o atacante brasileiro, antes de a rede "Sky Sports" confirmar essas informações na noite de segunda-feira, apontando que o clube londrino prepara uma proposta oficial para a contratação do jogador.

Ciente da gravidade da situação, o clube espanhol decidiu lançar um contra-ataque para manter seu astro, apresentando uma nova proposta de renovação de contrato a Vinícius, na tentativa de mantê-lo e pôr fim à incerteza que envolve seu futuro na capital espanhola.

Essa contraproposta chega após meses de negociações entre o Real Madrid e os empresários de Vinícius, que ainda não foram bem-sucedidas até o momento, apesar do desejo de ambas as partes de chegar a um acordo que satisfaça todos os lados, mas a diferença nas exigências financeiras impediu isso.

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Vinícius chegou ao Real Madrid vindo do clube brasileiro Flamengo em 2018, por 45 milhões de euros, quando tinha apenas 18 anos, tornando-se um dos principais astros do elenco merengue ao longo dos últimos anos.

O valor de mercado atual do jogador é de 140 milhões de euros, segundo o site "Transfermarkt", especializado na avaliação de jogadores, o que o torna um dos jogadores mais caros do mundo e explica o grande interesse dos principais clubes europeus por ele.

Na temporada passada, Vinícius apresentou atuações notáveis com o Real Madrid, marcando 22 gols e dando 14 assistências em 53 partidas que disputou pelo clube merengue em todas as competições, o que confirma sua grande importância para o clube e explica o empenho da diretoria em mantê-lo.

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