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Paulo Fonseca, técnico do Sporting CP, defendeu o gramado do Estádio Jose Alvalade após Rio Ferdinand, ex-zagueiro do Manchester United, brincar sobre o responsável pelo campo depois do gol inusitado de Bruno Fernandes no empate por 2 a 2 pela Champions League, na quarta-feira. Apesar do lance infeliz, Fonseca afirmou que seu time mostrou coragem e poderia ter vencido o Manchester United.

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Fonseca defende gramado após piada de Rio Ferdinand

O técnico do Sporting CP, Paulo Fonseca, rejeitou as críticas ao gramado do Estádio Jose Alvalade após Rio Ferdinand, ex-zagueiro do Manchester United, brincar nas redes sociais que o responsável pelo campo levaria uma gravata depois do gol inusitado de Bruno Fernandes no segundo tempo do empate por 2 a 2 pela Champions League, na quarta-feira. Após Bruno Fernandes empatar de pênalti o gol marcado por Luis Suarez, também de pênalti, no primeiro tempo, o Sporting ficou atrás no placar quando um chute de longa distância do capitão do United bateu em uma irregularidade do gramado e passou por Kaique. Suarez ainda garantiu o empate no fim.

“Sobre a grama: é verdade que, quando chegamos aqui para o primeiro jogo, havia um problema com ela, mas hoje estava em boas condições”, insistiu Fonseca após a partida. “Veja: os próprios jogadores, quando pisam nela, às vezes levantam um pouco de grama. Isso é perfeitamente normal. A grama estava em boas condições hoje, não estava em más condições.”

“Fica a sensação de que poderíamos ter vencido”

Escolhido para começar como titular à frente de Rui Silva, o goleiro Kaique também não foi responsabilizado pelo gol, com Fonseca afirmando que ele “fez uma boa partida, tirando aquele lance infeliz com a bola no gramado”. Além da discussão sobre o campo, o técnico português elogiou a personalidade de seus jogadores por reagirem depois de sofrer dois gols em sete minutos e afirmou que a vitória estava ao alcance.

“Sim, concordo. A verdade é que tivemos muito azar na forma como sofremos o segundo gol, mas fica a sensação de que poderíamos ter vencido o jogo”, admitiu Fonseca. “Gostei da coragem dos jogadores, gostei da reação depois de sofrermos o gol. Talvez muitos times, ao sofrer dois gols em sete minutos nesse momento, desabassem, e o time reagiu muito bem mais uma vez.”

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Mudanças táticas e o “gosto amargo” de Suarez

Taticamente, o Sporting alternou entre uma linha defensiva de cinco jogadores em zonas recuadas e uma pressão com quatro mais à frente, usando Luis Guilherme e Doumbia para superar Harry Maguire e a marcação individual do United. Apesar dos elogios do técnico à beira do campo, Suarez, autor de dois gols, admitiu que deixar pontos pelo caminho em casa foi doloroso, depois de desperdiçar um pênalti no início antes de marcar duas vezes.

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“Saímos daqui com um gosto amargo”, disse Suarez à Sport TV. “Fizemos um jogo honesto, mas começamos mal o segundo tempo e demos espaço demais, e eles marcaram dois gols. Temos que trabalhar durante os 90 minutos.”

Sporting volta as atenções para duelo com o FC Porto

Fonseca disse não ter conhecimento das críticas dos torcedores às suas substituições e voltou imediatamente as atenções para o importante confronto fora de casa, no domingo, contra o FC Porto, líder da Primeira Liga.

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“Agora vou pensar no jogo contra o FC Porto. Ainda não pensei nessa partida. É um jogo importante, não há como negar”, disse Fonseca. Suarez acrescentou: “É mais um jogo contra o líder do campeonato. Será um grande desafio para nós.”