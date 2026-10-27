A genialidade do Special One: o truque de Mourinho que esconde a fragilidade do Real e expõe a impotência do Barcelona

O Barcelona viveu, no domingo, a partida mais difícil e incômoda desde o início da temporada, depois de o Real Madrid se sobressair graças ao seu mérito técnico, em contraste com a queda de rendimento da equipe catalã. E José Mourinho conseguiu traçar um plano tático muito bem estruturado no estádio Camp Nou, que paralisou as peças-chave do time comandado por Hansi Flick e abriu caminho para que o Real Madrid conquistasse a vitória, reduzindo a diferença para 3 pontos em relação ao líder, enquanto deixou o Barcelona mergulhado na revisão de suas contas após tropeçar pela segunda vez consecutiva em uma semana difícil.

A equipe catalã perdeu sua fluidez habitual, sua velocidade característica desapareceu e as decisões de seus jogadores ficaram completamente submetidas à pressão da ansiedade diante de um adversário que soube muito bem como explorar seus pontos fracos.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o Barcelona aplicou mal a pressão alta desde o início da partida, já que o Real Madrid encontrou uma saída clara para superar esse estilo defensivo ineficaz.

Lamine Yamal assumiu a liderança da pressão, avançando sozinho em direção a Lunin sem qualquer companheiro para apoiá-lo, enquanto Dean Huijsen saía com a bola jogada de trás com total tranquilidade, aproveitando os espaços disponíveis à sua frente, o que permitiu ao Real Madrid trocar a bola gradualmente de um lado para o outro, chegando ao terceiro jogador que lhe dá a vantagem na construção do ataque.

E o primeiro gol da partida foi um exemplo claro do sucesso do plano madridista, pois, após a pressão inútil de Lamine Yamal, e com a incapacidade dos jogadores do Barcelona de chegar ao portador da bola, a bola chegou a Bernardo Silva, que aproveitou o tempo e o espaço disponíveis à sua frente para enviar um passe longo a Cucurella, que estava posicionado em uma posição bem adiantada.

Com apenas um toque, o lateral passou a bola para Diomande, que arrancou da profundidade, antes de o jogador marfinense enviar um cruzamento rasteiro, que bateu na bola que Gerard Martín não conseguiu afastar de forma adequada, e em seguida bateu em Mbappé, acabando por morrer nas redes com certa dose de sorte.

A marcação individual e o duelo entre Cucurella e Lamine Yamal

Os traços da superioridade madridista não se limitaram à fluidez na posse de bola, mas o primeiro tempo também presenciou uma ferocidade defensiva excepcional do Real Madrid, por meio da adoção da marcação individual, homem a homem.

Huijsen e Konaté apareceram perseguindo os jogadores que lhes cabia marcar até a área adversária em diversos momentos da partida.

Mourinho percebeu que sua equipe ainda não havia alcançado o nível ideal de coesão defensiva coletiva ao recuar para as zonas mais baixas, por isso criou uma solução baseada na designação de um jogador para marcar cada adversário de forma direta.

Por meio da aplicação da marcação individual, a concentração de cada jogador fica voltada a um adversário específico, o que reduz a hesitação e limita o efeito das movimentações coletivas para mudar a direção do jogo, recuar defensivamente ou trocar de posições.

E essa aposta se mostrou perfeita, depois de o Barcelona ser incapaz de aproveitar os espaços que surgiram na profundidade, por causa da ausência de um jogador capaz de se movimentar sem bola atrás dos defensores, por meio de arrancadas que quebrassem as linhas do adversário.

E, no lado esquerdo, destacou-se outro duelo individual que roubou os olhares, representado pelo embate entre Lamine Yamal e Marc Cucurella.

Os dois campeões do mundo travaram um confronto direto no qual o jogador de Alella mostrou clara superioridade sobre o astro de Rocafonda.

Lamine Yamal tentou penetrar a defesa de seu adversário de diversas maneiras, mas em nenhuma delas conseguiu superar o lateral madridista, pois, sempre que recebia a bola, Cucurella se apressava a se aproximar dele e pressioná-lo, obrigando-o a jogar de costas para o gol e a recuar com a bola para zonas mais distantes.

A força física e as substituições decisivas

O Real Madrid se sobressaiu em um número maior de disputas individuais, impôs um ritmo físico mais alto e demonstrou maior força nos duelos, fatores que pesaram a seu favor de forma indireta. Pois, quando você defende bem e com coesão coletiva, se movimenta com mais eficiência e gasta menos energia, recupera um número maior de bolas em menos tempo, passa um período mais longo com a posse de bola e chega à fase ofensiva com maior vitalidade, o que o ajuda a apresentar um melhor desempenho, uma equação lógica, mas que nem sempre se concretiza no futebol.

E, com o passar dos minutos, e enquanto parecia que o Barcelona começava a impor seu domínio nos minutos finais, ao mesmo tempo em que a influência de Bernardo Silva diminuía em razão do cansaço, Mourinho conseguiu tomar a decisão adequada a partir do banco de reservas. Pois o período entre os minutos 70 e 90 frequentemente presencia um grande efeito do cansaço e costuma ser decisivo na determinação dos resultados das partidas.

Nessa fase, alguns jogadores mantêm sua prontidão física e até elevam seu nível, para fazer a diferença em relação aos demais, sendo que a entrada de Eduardo Camavinga foi o ponto de virada do confronto.

E Tchouaméni, que estava ameaçado de suspensão e limitado pelas circunstâncias da partida, encontrou um apoio ideal em seu compatriota Camavinga, que entrou em campo para dar o máximo de seu esforço e ajudar os companheiros na cobertura defensiva, além de ter criado um lance decisivo ao se movimentar no espaço, quando as forças físicas começavam a se esgotar nos jogadores.

E Camavinga conseguiu superar em uma corrida de velocidade diante de Cubarsí, antes de esticar o pé no momento certo para tocar a bola de forma impressionante e colocar Mbappé diante de uma oportunidade ideal de marcar.

E o ataque também começou com a perda de bola de Gabriel Jesus em um lance impactante, depois de ele ter entrado em campo como substituto.

E, assim, as substituições desempenharam um papel decisivo na determinação do rumo do confronto, no qual o Real Madrid impôs seu domínio sobre o Barcelona e conseguiu contê-lo e frustrá-lo, deixando a equipe catalã diante de diversos pontos que precisa tratar.

E Hansi Flick passou a ter a obrigação de entender os fatores que ainda emperram sua equipe nos grandes confrontos, quando o adversário impõe um teste com o máximo grau de dificuldade.

Em contrapartida, José Mourinho saiu de seu retorno ao Camp Nou sem derrota, depois de a vitória lhe ter dado um forte impulso para reforçar a confiança em seu projeto, além de o triunfo lhe ter oferecido a oportunidade de se vangloriar da superioridade sobre seu grande rival, algo que seus antecessores só conseguiram alcançar em ocasiões limitadas.



