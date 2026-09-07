A história do mercado mais longo do clube saudita Al-Ittihad terminou de forma chocante. Apesar de o clube contar com a aprovação do jogador e seu desejo explícito, e apesar de as negociações terem chegado às suas etapas finais, a transferência mais cara deste verão fracassou nos últimos instantes por um motivo que não era puramente financeiro.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" revelou que as negociações do Al-Ittihad com o clube holandês Feyenoord pela contratação do ponta argelino Anis Hadj Moussa desmoronaram oficialmente, apesar de as duas partes terem chegado, na última quarta-feira, a um acordo preliminar que previa a transferência do jogador por 27 milhões de euros, valor que subiria a 29 milhões com os acréscimos, e com um contrato de quatro anos.

O Al-Ittihad não parou por aí. Com a continuidade das negociações e o pedido do Feyenoord por mais acréscimos e condições, o clube saudita elevou sua oferta gradualmente para atender ao desejo do técnico alemão Jens Wissing, que se agarrou ao jogador como prioridade máxima após o fracasso da transferência do japonês Ritsu Doan.

A última oferta chegou a 37,5 milhões de euros como valor base, com bônus e acréscimos que poderiam elevar o total a 42 milhões de euros, num grande sacrifício financeiro que confirmou que a comissão executiva e a direção esportiva elevaram o teto da oferta em mais de 10 milhões de euros em relação ao valor inicialmente planejado.

Mas o obstáculo que o Al-Ittihad não superou não estava no valor da transferência, e sim no mecanismo para assegurá-la. As negociações esbarraram no pedido do Feyenoord por uma garantia bancária completa que garantisse seus pagamentos financeiros, algo que a direção do Al-Ittihad considerou um pedido impossível de cumprir nas circunstâncias atuais.

Segundo o jornal saudita, oferecer essa garantia significaria depositar uma quantia de até 42 milhões de euros integrais em uma conta específica e congelada, que permaneceria vinculada até as datas de pagamento acordadas, o que significa paralisar a capacidade do clube de dispor dessa enorme liquidez durante todo o período do compromisso.

O Al-Ittihad considera que congelar essa quantia dessa maneira é algo impossível e ilógico, especialmente após as grandes concessões financeiras que já havia feito.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"



E apesar de a direção do Feyenoord inicialmente tender a vender o jogador e aproveitar a compensação histórica, a ausência de um consenso interno completo dentro do clube holandês, com as ressalvas tanto do diretor esportivo quanto do técnico da equipe em relação à saída de seu craque, deu-lhes um pretexto para se agarrar à garantia bancária como condição para concluir a transferência, encerrando assim uma das negociações mais complexas do mercado do Al-Ittihad, apesar de ele ter tudo, exceto a garantia.