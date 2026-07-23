Assim, após sua saída da Premier League, o espanhol de 55 anos parece agora fortemente inclinado a recusar a proposta da federação e a seguir adiante com o período de afastamento que havia planejado inicialmente. Para convencer os catalães a aceitá-lo, ele exige concessões financeiras que ultrapassam completamente as possibilidades da federação: supostamente, o círculo próximo a Guardiola estaria exigindo nada menos que 20 milhões de euros de salário anual. Uma quantia que representa exatamente o dobro do que os negociadores da FIGC haviam oferecido a Guardiola em uma reunião recente.

No entanto, a diretoria da federação, liderada pelo novo presidente Giovanni Malago, ainda havia alimentado publicamente a esperança na noite de terça-feira, no podcast Vivavoce, e confirmado oficialmente as negociações. Eles estavam dispostos a chegar ao limite máximo de suas possibilidades financeiras para uma contratação dessa magnitude.

“É correto e importante iniciar um diálogo e mantê-lo vivo”, enfatizou Malago na conversa. Mesmo que “ainda nada esteja certo”, há condições muito rígidas.

Malago esclareceu a situação financeira tensa: ainda há “aspectos financeiros e questões orçamentárias. Dizer que precisamos cerrar os dentes é um eufemismo. Mas essa é uma exceção por motivos óbvios”, afirmou ele.

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Quem são os candidatos ao cargo de técnico da Itália?

O motivo da pressão para agir é o contínuo desastre esportivo da seleção nacional. Após a derrota na final da repescagem contra a Bósnia-Herzegovina, em março, a Squadra Azzurra ficou de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. Em consequência disso, Gennaro Gattuso teve que deixar o cargo.

Caso a tentativa de contratar Guardiola fracasse definitivamente, a federação precisará recorrer rapidamente às opções alternativas. Além dos candidatos cogitados, como o ex-jogador da seleção Andrea Pirlo (atualmente no United FC) e o técnico campeão europeu Roberto Mancini, que já comandou a equipe de 2018 a 2023, a Gazzetta dello Sport traz à tona mais dois nomes de peso: Tanto Antonio Conte (que esteve recentemente no SSC Nápoles) quanto Stefano Pioli (que esteve recentemente no AC Florença) são considerados potenciais sucessores para a missão de reconstrução.