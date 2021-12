A fúria de Klopp contra juiz que não expulsou Kane: "Não tenho problema com árbitros, só com você"

Neste último domingo (19), o Liverpool foi até Londres para o duelo contra o Tottenham, o qual terminou em 2 a 2, com gols de Kane e Son, para os Spurs, e Diogo Jota e Robertson, para os Reds. Porém, apesar do grande jogo, o foco foi a polêmica causada pela expulsão do lateral-esquerdo do clube comandado por Jurgen Klopp, e o cartão vermelho não dado para Harry Kane.

Segundo Klopp, treinador dos Reds, o camisa 9 dos Spurs deveria ter sido expulso. Ao final do duelo, o técnico foi até Paul Tierney, árbitro da partida, e comentou, furioso: "Não tenho problema com árbitros, só com você".

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Isso porque, para Klopp, a entrada de Kane foi para expulsão, não entendido dessa forma por Tierney e pelo VAR. "Se Robertson estivesse com o pé ainda no chão, sua perna estaria quebrada", disse o treinador. Além disso, Klopp não questionou a expulsão de Robertson, mas lamenta que os árbitros de vídeo só tenham aparecido para este lance: "Essa é a prova de que o VAR estava lá hoje, porque antes disso pensávamos que ele poderia não estar lá".

Ao longo do duelo, Diogo Jota reclama de uma situação de pênalti que não foi confirmado, e o próprio juiz admite seu erro após o jogo, enfurecendo Klopp mais uma vez: "E a situação de penalidade com Diogo Jota, o Senhor Tierney me disse que acha que Diogo para de propósito porque ele quer a falta. Se você quer chutar, você tem que parar porque não pode correr e chutar ao mesmo tempo".

Com esse resultado, o Liverpool se mantém na segunda posição e com três pontos de distância do Manchester City, com 41 e 44, respectivamente.