O Barcelona não conhece descanso, mesmo quando o técnico Hans Flick concede ao time um dia de folga, pois o nível de entusiasmo e comprometimento dos jogadores está no auge, o que ficou claramente evidente nesta quinta-feira no complexo "Ciutat Esportiva Joan Gamper". Apesar de o treinador alemão ter dado aos seus jogadores um dia de descanso, 10 deles optaram por comparecer voluntariamente às instalações do clube catalão.

Entre os presentes estavam Lamine Yamal, Pedri, Fermín López, Gerard Martín, Xavi Espart e Szczesny, além dos jogadores lesionados: Bardghji, Christensen, Koundé, Eric García e Dani Olmo. Essa lista reflete o grau de dedicação dos membros do elenco em uma fase considerada uma das mais exigentes da temporada, segundo informou o jornal catalão "Sport".

A decisão de Flick foi totalmente lógica, pois os jogadores do time catalão retornaram de Paris por volta das 3h30 da madrugada, após disputarem a partida da Liga dos Campeões da Europa contra o Paris Saint-Germain. Levando em conta que o time realizou uma sessão de treino regenerativo ontem, quarta-feira, e com a aproximação do clássico contra o Real Madrid no próximo domingo, o treinador considerou apropriado conceder aos jogadores um dia de descanso para recuperarem as forças. Ainda assim, muitos deles optaram por aproveitar esse dia para continuar trabalhando.

O jornal catalão acrescentou que o goleiro Wojciech Szczesny é um dos exemplos mais destacados nesse sentido, pois o polonês, que frequentemente é alvo de brincadeiras por conta de sua personalidade peculiar, tem, na verdade, um comprometimento inquestionável com o seu trabalho diário.

O "Sport", que acompanha regularmente a chegada dos jogadores à "Ciutat Esportiva" (sede dos treinos), registrou que Szczesny praticamente não falta aos comparecimentos, pois mesmo nos dias em que as sessões de treino são opcionais, o goleiro sempre faz questão de estar presente nas instalações esportivas para continuar o seu trabalho, ainda que isso se limite ao treino dentro da academia (a famosa "gym"). Szczesny confirmou mais uma vez esse comprometimento nesta quinta-feira.

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Atualmente, vários jogadores estão submetidos a programas de recuperação de suas lesões: são eles Roony Bardghji, Eric García, Andreas Christensen e Dani Olmo, que estiveram todos presentes para dar continuidade aos seus programas de tratamento.

Jules Koundé também esteve presente, já que a evolução de sua condição física segue sendo alvo de grande atenção antes do clássico, e o jogador francês trabalha com afinco para estar pronto no momento certo, ainda que sua presença entre os relacionados ainda não esteja garantida.

Destaca-se de forma especial o nome do jovem jogador Xavi Espart, vindo da região do Maresme, que recentemente apresentou uma de suas melhores atuações em sua jovem carreira profissional, pois seu desempenho notável diante do Paris Saint-Germain — coroado com um gol no estádio Parc des Princes — confirmou seu enorme potencial.

Ainda assim, sua dedicação vai além do que demonstra dentro de campo, pois, apesar de o time ter folga nesta quinta-feira, Espart optou por se dirigir à cidade esportiva para continuar trabalhando.

É isso que se conhece como "trabalho invisível": aquele tipo de esforço que não aparece nos resumos das partidas, mas que é muito valorizado por Flick, uma mentalidade que outros jogadores do time compartilham.

Por exemplo, Pedri apresentou mais uma atuação excepcional diante do Paris Saint-Germain, enquanto Gerard Martín recupera gradualmente seu nível habitual. Ambos optaram por aproveitar o dia de descanso para continuar aprimorando o condicionamento físico, e Fermín López também aderiu a essa iniciativa.

Com a aproximação do confronto contra o Real Madrid neste domingo no estádio "Camp Nou", o Barcelona busca chegar ao jogo no melhor estado possível, e Flick fez questão de consolidar padrões elevados para que se tornem parte diária da vida dos jogadores dentro dos vestiários, mesmo nos dias que não exigem deles treino.

E o que aconteceu nesta quinta-feira é prova clara disso, pois enquanto o treinador concedeu descanso aos jogadores do Barcelona, muitos deles optaram por não aproveitá-lo. Os jogadores do time catalão farão, nesta sexta e no sábado, duas sessões de treino coletivo — as únicas — antes do aguardado confronto contra o Real Madrid.



