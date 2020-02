À frente de Tottenham e Manchester United, Sheffield segue colado no G-4 da Premier League

Equipe de Chris Wilder registra a segunda melhor defesa do campeonato, atrás apenas do líder Liverpool

Sensação da Premier League, o venceu em casa o Bournemouth de virada por 2 a 1, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, e isolou-se provisoriamente no quinto lugar, ultrapassando o , treinado por José Mourinho, e o .

Contando com a segunda melhor defesa do campeonato, com 24 gols sofridos, o Sheffield está atrás apenas do líder isolado , que registra 15 tentos.

Sob o comando de Chris Wilder, o recém-promovido Sheffield vem se destacando a sua defesa sólida. No entanto, apesar da boa temporada, o técnico conta com uma preocupação. A renovação de contrato de seus comandados.

De acordo com oSportsmail, John Fleck, John Lundstram e Enda Stevens estão entre os que ainda não assinaram novos acordos.

"Eu entendo o mundo moderno dos agentes de futebol e o relacionamento deles com os jogadores. Eu já disse isso, sempre acredito que os jogadores devem se apropriar de suas próprias carreiras. Mas eles pagam agentes para guiá-los, às vezes realistas, às vezes irreais. Estou um pouco surpreso", revelou.

Além de Sheffield e Bournemouth, estava marcado para domingo (9) o confronto entre , segundo classificado, e , mas a partida foi adiada devido ao mau tempo.