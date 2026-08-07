A frase que mudou o rumo das negociações: Vinícius revela seu verdadeiro destino

O brasileiro Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, definiu sua posição sobre a renovação com o clube merengue, depois de garantir aos seus representantes que deseja permanecer no Santiago Bernabéu, ressaltando que sua saída só seria cogitada em uma única situação: caso sentisse que o clube não deseja mais sua permanência.

Durante as negociações, segundo o que foi divulgado pelo jornal brasileiro "Globo", Vinícius afirmou que sua decisão sobre o futuro com o Real Madrid é clara: "Só sairei do Real Madrid se sentir que não me querem. Este é o meu clube", em uma mensagem que refletiu o vínculo do jogador com o time onde brilhou e se transformou em uma das principais estrelas do futebol mundial.

A posição do atacante brasileiro veio em um momento em que as negociações para a renovação de seu contrato viviam uma situação de complicação que já durava meses, por causa de divergências entre as partes sobre os detalhes financeiros do novo acordo, com destaque para o valor do bônus de assinatura e algumas cláusulas ligadas ao desempenho, diante da proximidade do fim de seu contrato atual, em junho de 2027, o que colocou a diretoria do clube diante da necessidade de resolver o caso para evitar perder um dos elementos mais importantes do time sem compensação após apenas uma temporada.

Os relatos confirmaram que Vinícius não impôs nenhuma condição relacionada à alteração dos direitos de imagem, assim como suas exigências financeiras não foram o fator principal em sua posição, já que o jogador se concentrou em seu desejo de dar continuidade à sua trajetória com o Real Madrid, clube que considera sua casa, o que contribuiu para aproximar as posições entre as partes e chegar a um acordo final.