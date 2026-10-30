A France Football revela os números: 28 pontos tiraram Mbappé da Bola de Ouro!

A revista francesa "France Football" revelou, na noite desta sexta-feira, a pontuação obtida pelos candidatos à Bola de Ouro, prêmio conquistado pelo astro do Bayern de Munique, Harry Kane, na última segunda-feira, na capital britânica, Londres.

O atacante inglês somou 1.055 pontos, superando por apenas 28 pontos o francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, dono da segunda colocação com 1.027 pontos, de acordo com os resultados finais da votação.

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O espanhol Lamine Yamal, astro do Barcelona, ficou em terceiro lugar com 881 pontos, seguido por seu compatriota Rodri com 726 pontos, e depois pelo argentino Lionel Messi, capitão do Inter Miami, com 612 pontos.

O georgiano Khvicha Kvaratskhelia, astro do Paris Saint-Germain, ocupou a sexta posição com 541 pontos, seguido por seu companheiro, o francês Ousmane Dembélé, com 418 pontos, e depois pelo norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, com 378 pontos.

O francês Michael Olise, jogador do Bayern de Munique, ficou em nono lugar com 296 pontos, enquanto o espanhol Fabián Ruiz, jogador do Paris Saint-Germain, ficou em décimo com 201 pontos.

Kane liderou a classificação após uma temporada excepcional, na qual marcou 73 gols com o clube e a seleção, enquanto Mbappé brilhou com o Real Madrid, e Yamal seguiu confirmando sua posição entre os maiores talentos do futebol mundial.

Kvaratskhelia também teve papel de destaque na conquista da Liga dos Campeões da Europa pelo Paris Saint-Germain, enquanto Haaland manteve seu brilho com o Manchester City, e Olise apresentou uma temporada marcante com o Bayern de Munique.

A votação da Bola de Ouro conta com a participação de 100 jornalistas especializados, cada um escolhendo os 10 melhores jogadores, segundo um sistema que concede ao primeiro colocado 15 pontos, depois 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e um ponto.