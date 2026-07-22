De acordo com a reportagem, o Ministério do Esporte da França encomendou, em 2024, um relatório para avaliar se o país estaria preparado para sediar uma Copa do Mundo de Futebol. O resultado teria sido positivo, razão pela qual ojornal *Le Parisien* especula sobre uma candidatura da França para sediar a próxima fase final da Copa do Mundo, cuja sede ainda não foi definida.

A próxima Copa do Mundo de 2030 será realizada na Espanha, em Portugal e no Marrocos (com jogos de abertura na Argentina, no Paraguai e no Uruguai), enquanto a Copa do Mundo de 2034 será na Arábia Saudita. Assim, caso se candidate, a França só entraria em consideração, no mínimo, para 2038 — o que, no entanto, também é questionável. Isso porque, como a Copa do Mundo de 2030 será disputada na Europa e na África, bem como parcialmente na América do Sul, e a de 2034 na Ásia, seguindo os costumes habituais da FIFA, em 2038 caberia novamente à Confederação da CONCACAF sediar o torneio. Também por isso os EUA parecem ter esperanças de voltar a ser anfitriões dois anos após a Copa do Mundo que acaba de terminar.

A França teria então que adiar sua candidatura — que provavelmente está em discussão — para a Copa do Mundo de 2042. Como o número de participantes poderá ser aumentado para 64 seleções até lá, a Grande Nação poderia precisar de apoio para sediar o evento. Nesse contexto, o jornal *Le Parisien* menciona a vizinha Alemanha como um co-anfitrião óbvio.

A França sediou uma Copa do Mundo pela última vez em 1998, e a Alemanha, em 2006

A França sediou a Copa do Mundo pela última vez em 1998; na ocasião, os Bleus, liderados pelo astro Zinedine Zidane, conquistaram o título. O último grande torneio realizado na França foi o Euro 2016, quando a Seleção Tricolor ficou em segundo lugar.

O último torneio em casa da Alemanha, por sua vez, aconteceu há apenas dois anos: no Euro 2024, a seleção alemã foi eliminada nas quartas de final diante da torcida local. A última Copa do Mundo em solo alemão, no verão de 2006, permanece na memória de todos e entrou para a história como o “conto de fadas do verão”. A Alemanha, anfitriã da competição, ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo daquele ano.