A França não dá nenhuma chance ao Marrocos e avança para as semifinais da Copa do Mundo; preocupações com Mbappé

A França se classificou de forma convincente para as semifinais da Copa do Mundo. No Gillette Stadium, em Foxborough, os Bleus foram claramente superiores ao Marrocos, que nunca conseguiu controlar o jogo. Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé fizeram a diferença em um intervalo de seis minutos após o intervalo: 2 a 0. A França enfrentará a Espanha ou a Bélgica nas semifinais. Resta saber se Mbappé estará em campo nessa partida. O atacante saiu de campo com queixas de natureza ainda não esclarecida.

Pelo Marrocos, faltou o lesionado Ismael Saibari, que foi substituído na ponta do ataque por Bilal El Khannouss, cuja posição natural na ponta esquerda foi ocupada por Chemsdine Talbi. Entre outros, Noussair Mazraoui (zagueiro central) e Anass Salah-Eddine (lateral esquerdo) também foram titulares.

A França tomou a iniciativa na fase inicial, na qual, na verdade, já deveria ter marcado antes mesmo de completar quatro minutos. Dayot Upamecano foi encontrado na área após o escanteio marcado momentos antes e, em posição livre, cabeceou sem direcionar a bola para o canto, permitindo que Yassine Bounou fizesse a defesa.

Marrocos resistiu à fase inicial agitada, mas continuou atuando com o time bem agrupado e atento às oportunidades de contra-ataque, que surgiram de vez em quando. No entanto, as chances reais continuaram sendo da França. Assim, Ousmane Dembélé cabeceou para fora por pouco após um cruzamento precisíssimo de Desiré Doué.

Pouco depois, Mazraoui cometeu uma falha ao fazer uma entrada tardia em Mbappé, que já havia saído em direção ao gol. O árbitro Facundo Tello marcou com firmeza um pênalti, que, naturalmente, foi cobrado pelo próprio Mbappé. O craque do ataque decepcionou enormemente com um chute fraco e raso. Bounou adivinhou o canto certo e fez a defesa.

Enquanto isso, era quase um pequeno milagre que a França ainda não tivesse aberto o placar. Os Bleus tiveram uma nova chance gigantesca após uma perda de bola aparentemente fatal de Ayyoub Bouaddi no meio-campo. Doué correu em direção a Bounou e, em seguida, chutou fraco, sem perigo.

O Marrocos começou bem o segundo tempo e passou a aparecer com muito mais rapidez e frequência no campo da França. Aqui e ali, os Leões do Atlas também tiveram espaços para jogar, mas não souberam aproveitá-los o suficiente. A França retomou o controle logo em seguida.

Após uma hora de jogo, a França finalmente quebrou o impasse. Mbappé recebeu espaço demais de Issa Diop, que fechou as pernas no momento errado. Mbappé curvou a bola por cima do zagueiro central e mandou com precisão no canto oposto, passando por Bounou, que já estava batido: 1 a 0.

O oitavo gol de Mbappé neste Mundial e o vigésimo no total, apenas um a menos que o artilheiro recordista Lionel Messi (21), acabou sendo um golpe moral para o Marrocos. Seis minutos após o 1 a 0, Mbappé lançou Dembélé, que chutou com precisão no canto oposto, na entrada da área marroquina: 2 a 0.

O Marrocos não dispunha de qualidade e profundidade suficientes para incomodar a França na fase final da partida. Foi revelador que Mike Maignan só tenha enfrentado o primeiro chute a gol do Marrocos aos 83 minutos. O chute bem colocado de Azzedine Ounahi foi presa fácil para o goleiro francês.



