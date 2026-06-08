A França encerra a série de amistosos de preparação para a Copa do Mundo com uma vitória sobre a 70ª colocada no ranking da FIFA; hat-trick inédito de Michael Olise

Na noite de segunda-feira, a França venceu com facilidade o último amistoso antes da Copa do Mundo. Contra a Irlanda do Norte, a equipe do técnico Didier Deschamps triunfou por 3 a 1.
A fase inicial foi dominada pela equipe da casa, com chances claras para Michael Olise, Désiré Doué e Kylian Mbappé. Os norte-irlandeses foram completamente dominados e um gol parecia iminente.
Foi só no final do primeiro tempo que o primeiro gol realmente saiu. Um chute falhado de Ousmane Dembélé caiu por acaso nos pés de Olise, que mandou a bola com facilidade para o gol meio vazio: 1 a 0.
Jamie Donley empatou ainda nos acréscimos do primeiro tempo, mas o gol foi anulado por falta. Após o intervalo, a França retomou o controle: aos 49 minutos, um chute forte de Olise fez 2 a 0.
Depois disso, a França relaxou um pouco e sofreu o 2 a 1. Shea Charles fez um belo passe para Patrick Kelly, que só precisou empurrar a bola para o gol. No entanto, Olise foi responsável pelo momento de maior destaque da noite.
Com um chute espetacular de fora da área, que bateu na parte interna da trave e entrou, ele marcou o 3 a 1. Também devido à jogada que antecedeu o chute, o gol lembrou muito Arjen Robben.
A França estreia na Copa do Mundo no dia 16 de junho, com a partida da fase de grupos contra o Senegal. Em seguida, enfrentará, sucessivamente, o Iraque e a Noruega.