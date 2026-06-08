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Michael OliseIMAGO
Siep Engelen

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A França encerra a série de amistosos de preparação para a Copa do Mundo com uma vitória sobre a 70ª colocada no ranking da FIFA; hat-trick inédito de Michael Olise

França x Irlanda do Norte
França
Irlanda do Norte
Amistosos
M. Olise

Na noite de segunda-feira, a França venceu com facilidade o último amistoso antes da Copa do Mundo. Contra a Irlanda do Norte, a equipe do técnico Didier Deschamps triunfou por 3 a 1.  

A fase inicial foi dominada pela equipe da casa, com chances claras para Michael Olise, Désiré Doué e Kylian Mbappé. Os norte-irlandeses foram completamente dominados e um gol parecia iminente. 

Foi só no final do primeiro tempo que o primeiro gol realmente saiu. Um chute falhado de Ousmane Dembélé caiu por acaso nos pés de Olise, que mandou a bola com facilidade para o gol meio vazio: 1 a 0. 

Jamie Donley empatou ainda nos acréscimos do primeiro tempo, mas o gol foi anulado por falta. Após o intervalo, a França retomou o controle: aos 49 minutos, um chute forte de Olise fez 2 a 0. 

Depois disso, a França relaxou um pouco e sofreu o 2 a 1. Shea Charles fez um belo passe para Patrick Kelly, que só precisou empurrar a bola para o gol. No entanto, Olise foi responsável pelo momento de maior destaque da noite. 

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Senegal crest
Senegal
SEN

Com um chute espetacular de fora da área, que bateu na parte interna da trave e entrou, ele marcou o 3 a 1. Também devido à jogada que antecedeu o chute, o gol lembrou muito Arjen Robben. 

A França estreia na Copa do Mundo no dia 16 de junho, com a partida da fase de grupos contra o Senegal. Em seguida, enfrentará, sucessivamente, o Iraque e a Noruega. 

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