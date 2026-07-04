A França derrota o estilo de jogo anti-futebol do Paraguai e aguarda as quartas de final contra o Marrocos

A França se classificou, com alguma dificuldade, para as quartas de final da Copa do Mundo. Os Bleus demoraram muito tempo para marcar contra o Paraguai, que constantemente se safava de faltas brutais e desleais. Um pênalti de Kylian Mbappé acabou fazendo a diferença na Filadélfia: 1 a 0. A França enfrenta o Marrocos nas quartas de final na quinta-feira, às 21h (horário da Holanda).

O Paraguai causou uma surpresa nas oitavas de final ao eliminar a Alemanha na disputa de pênaltis. Os sul-americanos, que na ocasião cometiam frequentemente faltas duras e desleais, recorreram à mesma tática contra a França.

O Paraguai recuou em bloco desde o início, o que não facilitou a vida dos atacantes Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise e Bradley Barcola. As condições climáticas também não ajudaram os jogadores, que atuaram sob um calor de quase quarenta graus.

A primeira grande chance só surgiu pouco antes do intervalo, quando o chute de Manu Koné passou raspando a trave de Orlando Gil. Logo após o intervalo, Mbappé criou perigo, mas, devido a um empurrão que recebeu, não conseguiu se posicionar bem o suficiente para cabecear a bola para o gol.

A partida ameaçou esquentar por um instante quando Matías Galarza acertou Mbappé no braço, mas o árbitro Ilgiz Tantashev, do Uzbequistão, e o VAR deixaram a jogada passar. Daí em diante, a equipe de arbitragem deixaria sem punição muitas outras faltas cometidas pelos paraguaios, incluindo uma entrada na canela de Mbappé e uma cotovelada de Gabriel Ávalos em Dayot Upamecano.

Mesmo após o intervalo, a França continuou tendo dificuldades para chegar ao gol de Gill. Uma jogada do substituto Desiré Doué acabou mudando o rumo da partida. O atacante do Paris Saint-Germain passou por cima da perna de Gustavo Gómez, que pagou caro por isso com um pênalti convertido por Mbappé: 1 a 0.

O Paraguai não dispunha das qualidades ofensivas necessárias para incomodar a França na reta final, mas não deixou de cometer mais algumas faltas violentas nos minutos finais. A França manteve a cabeça fria no calor e agora pode se concentrar nas quartas de final contra o Marrocos.