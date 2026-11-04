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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

A fragilidade dos Emirados Árabes Unidos: clubes da Roshan dominam a história da Liga dos Campeões da Elite da Ásia

Campeonato Saudita
Liga dos Campeões da Ásia
Al Hilal
Al-Nassr
Al-Ahli
Al-Ittihad
Al Qadsiah
Arábia Saudita

Clubes do Campeonato Saudita voam sozinhos

Os clubes da Saudi Pro League dominaram a história da Liga dos Campeões da Ásia da Elite, após a metade da fase de liga da terceira edição na história do torneio em seu novo formato.

A Liga dos Campeões da Ásia da Elite estreou em seu novo formato na temporada retrasada, 2024-2025, depois que a fase de liga passou a ser disputada pelos grupos do Oeste e do Leste, em substituição à fase de grupos.

De acordo com o jornal saudita "Al-Riyadiyah", os clubes da Saudi Pro League somaram desde então 150 pontos na fase de liga, tornando-se os detentores do maior saldo da história, com vantagem de 12 pontos sobre os clubes japoneses, que vêm na segunda colocação.

Os clubes sauditas também superam por uma margem enorme o restante dos clubes do grupo do Oeste, à frente deles os clubes emiradenses, que vêm na terceira colocação com apenas 70 pontos, ou seja, menos da metade dos pontos dos clubes da Saudi Pro League.

Os 150 pontos conquistados pelos clubes sauditas vieram ao longo de 3 temporadas, sendo 61 pontos na temporada 2024-2025, depois 54 na temporada passada, além de 35 pontos durante a temporada atual, após a metade da fase de liga.

Vale lembrar que os clubes da Saudi Pro League são os únicos a terem sido campeões da Liga dos Campeões da Ásia da Elite em seu novo formato, mais especificamente o Al-Ahli, que conseguiu conquistar o título nas duas últimas temporadas.

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