Os clubes da Saudi Pro League dominaram a história da Liga dos Campeões da Ásia da Elite, após a metade da fase de liga da terceira edição na história do torneio em seu novo formato.

A Liga dos Campeões da Ásia da Elite estreou em seu novo formato na temporada retrasada, 2024-2025, depois que a fase de liga passou a ser disputada pelos grupos do Oeste e do Leste, em substituição à fase de grupos.

De acordo com o jornal saudita "Al-Riyadiyah", os clubes da Saudi Pro League somaram desde então 150 pontos na fase de liga, tornando-se os detentores do maior saldo da história, com vantagem de 12 pontos sobre os clubes japoneses, que vêm na segunda colocação.

Os clubes sauditas também superam por uma margem enorme o restante dos clubes do grupo do Oeste, à frente deles os clubes emiradenses, que vêm na terceira colocação com apenas 70 pontos, ou seja, menos da metade dos pontos dos clubes da Saudi Pro League.

Os 150 pontos conquistados pelos clubes sauditas vieram ao longo de 3 temporadas, sendo 61 pontos na temporada 2024-2025, depois 54 na temporada passada, além de 35 pontos durante a temporada atual, após a metade da fase de liga.

Vale lembrar que os clubes da Saudi Pro League são os únicos a terem sido campeões da Liga dos Campeões da Ásia da Elite em seu novo formato, mais especificamente o Al-Ahli, que conseguiu conquistar o título nas duas últimas temporadas.