A Fox vai passar Palmeiras x Santos, pela final da Libertadores?

O canal do Grupo Disney é um dos que vem exibindo partidas do campeonato e transmitiu a decisão em 2019

A menos de uma semana da final da Copa Libertadores, o clima de tensão já está no ar e torcedores de e não pensam em outra coisa se não a "glória eterna".

Assim, enquanto os times se preparam para a decisão e já começam a ir poupando seus jogadores mais importantes no Brasileirão, a logística fora de campo para a transmissão do clássico vai sendo montada. E os vários canais que tem o direito de exibir partidas do torneio já vão iniciando os preparativos.

Entre eles, aparece a Fox Sports. Casa da Libertadores na TV fechada a quase uma década, o canal do grupo Disney se notabilizou por transmitir duelos da competição e esteve presente em vários momentos históricos do torneio nos últimos anos. Para a edição de 2020, a emissora novamente transmitirá a final.

Como o SporTV não tem mais direitos de transmissão, a única possibilidade de assistir a final da na TV fechada será via Fox Sports, já que o SBT exibirá o confronto na TV aberta e a Conmebol TV, no pay-per-view, não passará a final.

Desta maneira, como vem acontecendo nas últimas temporadas, a Fox exibirá, sim, a decisão do torneio - ano passado, por exemplo, o canal passou o título do contra o . Com essa notícia, qualquer um que preferir assistir o jogo fora do SBT tem essa outra possibilidade.

Com os ânimos das duas torcidas já lá no alto, esperando pela grande decisão, exibida para mais de 180 países, agora tudo o que resta é esperar. Seja pela Fox ou pela SBT, uma coisa é certa: o fã de futebol não vai perder esse grande clássico.

Santos e Palmeiras entram em campo neste sábado (30), às 17h (de Brasília), pela grande final da Copa Libertadores da América 2020, direto do Maracanã. O busca o tetracampeonato da competição enquanto o , o segundo título. É jogaço pra ninguém botar defeito.