A “fortaleza rosanero” e o mercado do Grupo City: Inzaghi, o Palermo não pode ficar fora da Serie A

Uma equipe montada para dominar o campeonato, depois da decepção nos playoffs contra o Catanzaro, na temporada passada. O Palermo de Pippo Inzaghi começou com tudo, com três vitórias nas três primeiras rodadas da Serie B, contra Juve Stabia, Arezzo e Sampdoria, com sete gols marcados e três sofridos, além da classificação na Copa da Itália.





QUE MERCADO! - A missão, nem tão escondida assim, é abrir vantagem sobre os rivais para finalmente levar o clube do grupo City à Serie A, depois de tantos anos de ausência: por isso, não se economizou no mercado, com o último reforço, o de Luca Mazzitelli para o meio-campo, chegado ontem, depois de um verão que levou o ex-Juve Mattia Perin para o gol, os brasileiros de outro patamar Hernani e Strefezza para o meio-campo e Gabrielloni e Vavassori para o ataque.





FORA DE SÉRIE - No momento, a campanha registra cinco vitórias em cinco partidas, com o nobre escalpo do Lecce na Copa da Itália, derrotado por 2 a 0 no Barbera. A sensação é a de uma máquina, mas Inzaghi terá de saber administrá-la: “Eu não deixo as coisas pela metade. Hoje eu não iria nem para o Real Madrid. Palermo é extraordinário sob todos os pontos de vista. Desde o primeiro dia, as pessoas me deram uma confiança incondicional. Tenho uma grande dívida de gratidão com essa gente. Neste ano, eles fizeram coisas arrepiantes, e eu vou tentar com todas as minhas forças levá-los aonde merecem estar". Promessa é promessa.







