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O estádio Spotify Camp Nou, em Barcelona, o estádio Santiago Bernabéu, em Madri, e o estádio Hassan II, em Casablanca: três estádios, três cidades e dois países que disputam sediar as partidas de futebol mais importantes e que mais atraem os holofotes no mundo.

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O jornal Sport afirmou, em uma extensa reportagem, que a disputa pela sede da final da Copa do Mundo de 2030 se transformou em uma batalha política e diplomática, que deve se prolongar por pelo menos mais um ano.

Apesar de não haver data definida para a tomada da decisão, o anúncio da cidade vencedora não é esperado antes de 2028.

Do ponto de vista oficial, nada mudou desde julho de 2024, quando as federações da Espanha, de Portugal e do Marrocos apresentaram o dossiê de candidatura conjunta, que incluía os três estádios como candidatos a receber tanto a partida final quanto a de abertura.

Mas esse dossiê também inseriu as cidades de Málaga e La Coruña entre as sedes do torneio, antes que as duas recuassem da participação, enquanto San Sebastián e Bilbao demonstraram dúvidas sobre o assunto, ao passo que Valência e Vigo buscam se juntar, depois de terem sido inicialmente descartadas.

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A Fifa visita os estádios espanhóis

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A Fifa esteve oficialmente presente na fase que antecede a definição da lista final dos estádios-sede, algo que se espera ocorrer durante o primeiro semestre do próximo ano. Para esse fim, a entidade internacional volta a visitar todos os estádios dos três países.

Nas últimas duas semanas, a Fifa iniciou uma nova turnê pelas cidades espanholas, que incluiu visitas aos estádios Camp Nou e Bernabéu. Durante sua reunião com a Federação Espanhola de Futebol, Rafael Louzán, presidente da federação espanhola, comunicou aos enviados de Gianni Infantino que não imagina a possibilidade de a final ser disputada fora da Espanha.

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Ao longo dos mais de dois anos que se passaram desde a apresentação oficial do dossiê de candidatura, as federações e as instituições políticas da Espanha demonstraram sua convicção de que a partida final será realizada nas cidades a ela vinculadas.

O governo marroquino chegou a anunciar, há alguns meses, que o assunto já estava decidido, antes de ser obrigado a recuar de sua posição após a polêmica provocada pela declaração.

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Ainda não está claro, até o momento, qual instância dentro da Fifa tomará a decisão final. O estatuto da entidade determina que o Conselho da Fifa, órgão executivo composto por 37 membros escolhidos pelas federações nacionais, é responsável por definir o calendário das partidas das fases finais dos torneios no que diz respeito a datas e estádios, mas não esclarece se essa prerrogativa inclui também a definição do estádio da partida final.

O precedente da Copa do Mundo de 2026

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O precedente mais recente não ajuda a dissipar a incerteza em torno da decisão. Em fevereiro de 2024, a Fifa anunciou que a final da Copa do Mundo de 2026 seria realizada em Nova York e Nova Jersey, e não em Dallas, a outra cidade que buscava sediar a partida.

Manuel Zubiria, diretor de competições da Fifa, confirmou que a decisão foi objeto de amplo debate até cerca de dois dias antes, se não até a noite anterior, o que indica que o Conselho da Fifa não foi a instância que tomou a decisão.

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Quem a tomou, então? A crença dominante é a de que o próprio Gianni Infantino tomou a decisão em colaboração com o círculo próximo a ele.

O projeto inicial do dossiê de candidatura da Espanha, de Portugal e do Marrocos, conduzido pela Federação Espanhola de Futebol sob a presidência de Luis Rubiales, colocava o estádio Santiago Bernabéu como a principal opção para sediar a partida final.

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Mas, durante o período da presidência de Louzán na federação espanhola, o estádio Camp Nou foi posto no mesmo nível de preferência, com a ressalva de que o mais importante é a realização da partida em uma cidade espanhola. Já o governo de Pedro Sánchez não declarou publicamente seu apoio a nenhuma das duas cidades.

Ao longo dos próximos meses, espera-se que a Espanha e a Federação Espanhola de Futebol definam sua posição a favor de uma das duas opções, ao menos durante as negociações específicas que serão realizadas com a Fifa, na tentativa de impedir a escolha de Casablanca para sediar a partida final.

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E qual das duas cidades conquistará o apoio espanhol? Isso é o que ainda não ficou claro, e é provável que o assunto esteja diretamente ligado ao resultado das eleições gerais.

Apesar de serem as federações nacionais, e não os governos, as instâncias que apresentam oficialmente os pedidos de organização dos torneios, a política desempenha um papel decisivo nesse processo. Isso se deve, entre outros motivos, à impossibilidade de organizar um torneio dessa dimensão sem a efetiva cooperação e a participação direta das instituições públicas.

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Nenhum partido político declarou seu apoio a uma das duas grandes cidades espanholas em detrimento da outra, mas os partidos adotaram posições claras sobre a organização conjunta com o Marrocos.

O Partido Popular espanhol incluiu em seu programa eleitoral o compromisso de que a Espanha não organizará a Copa do Mundo de 2030 caso a final seja disputada no estádio Hassan II.

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Louzán, ex-presidente da Deputação Provincial de Pontevedra pelo Partido Popular, e que também ocupou outros cargos, rejeitou essa possibilidade quando ela lhe foi apresentada, afirmando: "A Espanha assinou acordos com os demais países e com a Fifa para organizar esta Copa do Mundo".

Já os partidos Sumar, Podemos e Vox exigiram diretamente o recuo da participação na organização da Copa do Mundo com o Marrocos. Mas essa proposta não chegou à fase de discussão ou de votação antes da dissolução do parlamento.

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A possibilidade de reeleição de Infantino

Talvez haja outras eleições ainda mais importantes para esse processo: as eleições para a presidência da Fifa, marcadas para o mês de março.

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Javier Tebas, presidente da LaLiga e vice-presidente da federação espanhola, disse: "Se Infantino continuar em seu cargo, as chances de a Espanha sediar a final da Copa do Mundo de 2030 serão mínimas".

A Espanha e Portugal não aderiram à onda de rejeição pública demonstrada pela maioria das federações europeias e pela Uefa em relação a Infantino, mas podem acabar pagando o preço por isso.

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O motivo se deve, em especial, ao fato de o Marrocos ser considerado um dos aliados mais fiéis do dirigente suíço, que não esconde as manifestações de cordialidade e as homenagens com que o cerca.

Em contrapartida, Infantino retribuiu a gentileza, ao longo dos últimos anos, por meio da inauguração do escritório da Fifa na África, na capital marroquina, Rabat, bem como da realização da reunião em que a capital marroquina sediará o evento de sua possível reeleição como presidente da entidade internacional.