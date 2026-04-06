A filha da Argélia brilha nos céus do Cairo... Mais uma medalha de ouro para as Tigresas na Copa do Mundo de Ginástica

A ginasta argelina Kélia Nemour conquistou mais um feito para seu palmarés, ao conquistar a medalha de ouro na trave, durante a quarta etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística Feminina, sediada na capital egípcia, Cairo, com a participação de um seleto grupo de estrelas do esporte de diversos países do mundo.

A campeã argelina, de 19 anos, conquistou o primeiro lugar após uma apresentação impecável que impressionou o júri, somando 14,266 pontos, superando as chinesas Kei Qin, que ficou em segundo lugar com 13,166 pontos, e Qiu Qiwan, que ficou em terceiro com 12,833 pontos.

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Esta conquista vem apenas um dia após a vitória de Kilia Nemour na medalha de ouro nas barras assimétricas no mesmo campeonato, após somar 14,033 pontos, à frente da chinesa Jiang Shuting (13,700 pontos) e da eslovena Rebar Lucija (13,100 pontos), confirmando sua superioridade em mais de um aparelho e continuando a dominar as competições de ginástica artística feminina.

A etapa do Cairo é uma das paradas da Copa do Mundo de Ginástica Artística de 2026, organizada pela Federação Internacional de Ginástica (FIG) com um sistema de pontos acumulativos para determinar as campeãs da série em cada aparelho. O campeonato inclui cinco etapas internacionais que começaram na Alemanha, passando pelo Azerbaijão, Turquia e Egito, e serão encerradas na Croácia.

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Kelia Namor disputa as competições desta temporada com grande confiança após uma série de resultados notáveis, tendo conquistado o ouro nas barras assimétricas na etapa de Baku (Azerbaijão) com um total de 15,233 pontos, além da prata na trave, e outra prata na etapa de Cottbus, na Alemanha.

Com isso, elevou seu saldo na série da Copa do Mundo deste ano para três medalhas de ouro e duas de prata em apenas três participações, o que reflete a estabilidade de seu nível e a evolução de seu desempenho técnico.

Esta nova conquista reforça a posição de destaque que Kélia Nemour passou a ocupar no cenário mundial da ginástica, tendo-se tornado uma das principais promessas do esporte e motivo de orgulho para o esporte argelino e árabe, especialmente com sua aproximação de garantir uma posição de destaque na classificação geral da série mundial, enquanto aguarda a etapa final na Croácia, que determinará os campeões da Copa do Mundo de Ginástica Artística de 2026.

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