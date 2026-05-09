A FIFA vai em grande: três cerimônias de abertura na Copa do Mundo, com artistas mundialmente famosos

A Copa do Mundo do próximo verão terá três cerimônias de abertura diferentes. Foi o que anunciou a FIFA.

A Copa do Mundo, que será realizada no Canadá, no México e nos Estados Unidos, contará com a participação de nada menos que 48 países. Com isso, esta será a maior Copa do Mundo de todos os tempos.

A primeira cerimônia de abertura acontecerá no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Entre outros, o artista colombiano J Balvin, a banda de rock Maná e o astro pop Alejandro Fernández se apresentarão na ocasião. Logo em seguida, será disputada a primeira partida no mesmo estádio. O confronto será entre México e África do Sul, assim como aconteceu há dezesseis anos, durante a Copa do Mundo de 2010.

Um dia depois, em 12 de junho, acontecerá a próxima cerimônia. Ela será realizada em Toronto, no Canadá, pouco antes do início da partida entre Canadá e Bósnia e Herzegovina. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara e Nora Fatehi se apresentarão na ocasião.

Mais tarde naquele dia, será realizada a terceira e última cerimônia de abertura. Ela acontecerá em Los Angeles, onde os Estados Unidos enfrentarão o Paraguai. O line-up dessa cerimônia é composto por Katy Perry, o rapper Future, o DJ Sanoy e Rema.

“Essas cerimônias unem música, cultura e futebol de uma forma que reflete tanto a individualidade de cada país quanto a unidade que caracteriza este torneio”, afirmou o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

A final será realizada no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A seleção holandesa disputará seus jogos da fase de grupos em Dallas, Houston e Kansas City. Os adversários do grupo são Japão (14 de junho), Suécia (20 de junho) e Tunísia (na madrugada de 25 para 26 de junho).