A FIFA toma medidas drásticas e anuncia nova regra significativa para a Copa do Mundo de 2026

A FIFA não está medindo esforços em relação ao caso de racismo envolvendo Gianluca Prestianni e Vinícius Júnior. Na Copa do Mundo de 2026, será introduzida uma nova regra drástica, que deverá ser anunciada na próxima quinta-feira pelo presidente Gianni Infantino.

O jornal The Times divulgou a notícia nesta terça-feira. Eles garantem que cobrir a boca poderá resultar em cartão vermelho direto. Portanto, não será mais permitido fazer comentários racistas a um adversário ou ao árbitro com a mão na boca.

A medida é provavelmente uma consequência direta do incidente entre Prestianni e Vinícius. O jogador do Benfica teria feito comentários racistas a Vinícius, mas acabou recebendo apenas uma suspensão de seis partidas por “comportamento discriminatório”. Prestianni foi considerado culpado por gritar “maricón”, que traduzido livremente significa “bicha”.

A FIFA não quer, de forma alguma, ver esse tipo de incidente na Copa do Mundo do próximo verão. Cobrir a boca durante discussões ou confusões pode significar cartão vermelho direto. Na quinta-feira, quando está programado um congresso em Vancouver, a nova regra será anunciada, segundo informações.

Mas isso não é tudo. O caos na final da Copa Africana de Nações também terá consequências. Se um jogador sair de campo em protesto contra uma decisão do árbitro, a FIFA também aplicará cartão vermelho.

Em janeiro, a partida entre Senegal e Marrocos saiu completamente do controle. Na fase final, Marrocos recebeu um pênalti, após o qual os jogadores do Senegal abandonaram o campo em protesto. Pouco depois, eles retornaram, Brahim Díaz viu seu pênalti ser defendido e o Senegal acabou vencendo por 0 a 1.

Dois meses depois, houve uma reviravolta surpreendente. Foi decidido conceder ao Marrocos uma vitória por 3 a 0 por regulamento, uma vez que abandonar o campo é uma infração às regras. Com isso, a conquista final da Copa Africana de Nações acabou indo para o Marrocos.